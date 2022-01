Elodie e Marracash: “Sarà sempre parte della mia vita ma non poteva continuare”

Elodie si racconta e rivela particolari della sua storia con Marracash. I due si sono lasciati ma lui continuerà sempre a far parte della sua vita

Sono state una delle coppie più paparazzate e chiacchierate degli ultimi tempi. Stiamo parlando della coppia composta dalla cantante Elodie e dal rapper Marracash. Entrambi stanno attraversando un periodo di ascesa e successo nel campo della musica. Sul piano personale invece le cose non vanno altrettanto bene, i due infatti hanno deciso di porre fine alla loro relazione. Elodie ha per la prima volta parlato apertamente di questa relazione, chiarendo i motivi che li hanno portati a compiere questo passo e il rapporto che c’è adesso tra i due.

Elodie e Marracash, perchè è finita

Si è conclusa dopo circa due anni la relazione tra Elodie e Marracash. I due si erano conosciuti mentre lavoravano al loro featuring ‘Margarita‘. Da lì è iniziata una splendida storia d’amore, tra i due sembrava andare tutto bene fino a qualche mese fa, quando hanno dato la notizia della loro rottura, con grande dispiacere dei fan. “Ci siamo lasciati mentre lavoravo all’ultimo album” ha affermato il rapper. Album all’interno del quale è presente anche Elodie. La cantante appare infatti nel videoclip del brano “Crazy Love“, a lei ispirato, e nella copertina dell’album stesso.

Dunque i due sono rimasti comunque in ottimi rapporti, nonostante la fine del loro amore. A parlare oggi della loro relazione è stata proprio Elodie che ha svelato i motivi della rottura. “Non riuscivo a immaginare noi con dei bambini. Non abbiamo mai vissuto insieme.” Ha anche aggiunto che lui farà sempre parte della sua famiglia ed entrambi ci saranno sempre l’uno per l’altra.

La notizia della loro rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La loro era una coppia molto amata dal grande pubblico. Elodie ha però ammesso di stare bene così e di avere il bisogno di passare del tempo da sola.