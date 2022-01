“Che fisico ragazzi!” Flora Canto, i pantaloni strettissimi regalano una visione pazzesca – FOTO

Flora Canto sorprende tutti con il suo ultimo progetto televisivo. Un ritorno graditissimo dal web.

Bella e solare, Flora Canto sa sempre come mettere di buonumore il suo pubblico. Per l’attrice infatti ogni momento è utile per parlare di sé, tra momenti dedicati alla famiglia e non solo. In questo periodo la Canto è impegnata con diversi progetti lavorativi, dopo infatti il periodo della nascita del secondo figlio, è partita più carica che mai.

I followers – in constante peraltro crescita – amano vivere con la loro beniamina ogni momento lieto della vita quotidiana, tra outfit bellissimi che la rendono assolutamente trendy e che mettono in risalto la perfetta silhouette. Nel suo ultimo post il pantalone lascia aperta la visibilità a quello che sta sotto: uno spettacolo particolarmente gradito.

Flora Canto, i pantaloni strettissimi regalano momenti di intensa passione

“Cucineremo e scherzeremo con la straordinaria @rita_dalla_chiesa_official e con quel grande attore comico che mi sembra si chiami ..@enricobrignano” piena di gioia nel suo ultimo post l’attrice che annuncia il ritorno insieme alla giornalista e al compagno. L’outfit che viene proposto da Flora è molto elegante, intrigante e le dona una silhouette perfetta.

Pantalone nero dal tessuto chic, a vita alta reso tutto più glamour dal cinturone in vita. A spezzare le tonalità black, la blusa bianca con ampia scollatura. I capelli sono raccolti in una graziosa coda, il risultato è da dieci e lode. I fans sono pazzi di lei e colgono l’occasione per complimentarsi non solo per il programma che la vedrà protagonista, quanto anche per la forma fisica.

Tutti infatti hanno notato come la Canto pare non abbia partorito da pochi mesi. “Che fisico ragazzi. nn ti è rimasto 1kg dalla gravidanza 👏”.

“Buongiorno!!!! E dopo l’irreprensssibbbile, L irrrefrenabile, L insssuperabbile successo di quest’estate sono lieta di annunciarvi che da Sabato ricomincia

FATTO DA MAMMA..e da Papà!😜” questo è quanto annunciava lo scorso 9 gennaio: il format da lei presentato si è rivelato un successo e per la gioia dei suoi telespettatori è stato riconfermato.