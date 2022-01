“GF Vip”, Soleil Sorge in crisi vuole lasciare la casa. Cos’è successo nel cuore della notte

Dopo essere stata vittima dell’ennesimo attacco di panico la giovane ha fatto sapere di voler lasciare il reality, i fan però si sono scatenati sui social.

L’ex tronista di “Uomini e Donne” dopo la partenza dalla Casa dei Alex Belli si è decisamente spenta, non è più solare come all’inizio di questa avventura televisiva.

Crisi di pianto a parte, l’umore di Soleil Stasi è decisamente altalenante e sempre più spesso si mostra svogliata e trascorre moltissime ore da sola a dormire.

I continui attacchi nei suoi confronti e le discussioni con gli altri coinquilini, soprattutto con le ragazze, pare l’abbiano destabilizzata non poco tanto che ieri sera ha scelto di compiere il gesto più estremo.

Soleil tenta di abbandonare alla Casa: “Sfruttata per fare share!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP 21 👁 (@gfvip__21)

L’ennesimo litigio con Manila Nazzaro pare essere stato l’elemento che ha fatto traboccare il vaso per lei, accusata ancora di essere poco empatica nei confronti di chi le sta vicino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pensi a Riccardo?”, Ida ammette la verità in lacrime. Costretta ad abbandonare lo studio

Questo battibecco le ha causato il terzo attacco di panico in pochissimi giorni, aspetto che l’ha quindi spinta a preparare in fretta e furia le sue valigie imbustando gli abiti nei sacchi bianchi dati dalla produzione. Avrebbe anche chiesto ai suoi agenti di mediare con il programma per farla uscire il prima possibile perché si sentiva soffocare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Non volevamo questo”, Flavio Insinna costretto a bloccare tutto. Il programma non può proseguire

Poco dopo però è stata chiamata nel confessionale, dove dopo qualche attimo di incertezza, si è calmata e ha ripreso possesso di tutte le sue facoltà emotive decidendo di tornare nella Casa e provare a restare calma.

In attesa di sapere cosa si deciderà per lei, i fan nel frattempo hanno iniziato a difendere la loro beniamina sui social, in particolar modo su Twitter, dove si sono trovati d’accordo nel ribadire che Soleil sarebbe stata utilizzata ormai da mesi per fare share. Ovviamente tutto questo senza tener conto delle possibili conseguenze sul suo stato emotivo al momento così fragile.