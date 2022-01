Giorgio Mastrota non si trattiene: “Gerry Scotti e Paolo Bonolis….”

Giorgio Mastrota lancia una bomba sulla televisione e alcuni suoi colleghi, ecco cosa ha raccontato: il web è senza parole

Da tutti conosciuto come il re dei materassi, da anni è il protagonista indiscusso delle promozioni e con la sua parlantina e il suo carisma ha conquistato milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Giorgio Mastrota, uno dei volti più noti della televisione italiana, che si sta preparando a compiere un passo importante nella sua vita.

Secondo quanto si legge sul giornale Libero quotidiano, il vip è pronto a sposarsi. Scopriamo cosa ha rivelato nell’intervista.

Giorgio Mastrota, la rivelazione sui suoi colleghi

Giorgio Mastrota è uno dei personaggi televisivi più noti dal pubblico italiano che con il suo modo di fare ha conquistato la fiducia e la stima dei telespettatori che lo seguono anche sui social dove vanta di più di ventiquattromila follower.

In un’intervista rilasciata al giornale Libero Quotidiano, il vip ha spiegato che sta per sposarsi con la fidanzata Floribeth Gutierrez. “Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con sciatt e pizzoccheri”. Ha affermato.

La vita del re dei materassi da qualche anno è cambiata completamente, infatti Mastrota si è trasferito a Bormio ed attualmente ha aperto un negozio di prodotti tipici della zona. Torna a Milano solo un paio di giorni alla settimana per registrare le promozioni o per trascorrere un weekend con la sua famiglia, da turista.

Da tutti è considerato uno dei vip più ricchi della televisione, ma a tal proposito Mastrota ha affermato: “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis, ce ne è una sporta prima di me…”.

In molti vorrebbero vedere il vip come uno dei concorrenti di qualche reality, ma sembra che Mastrota non ne voglia sapere: teme che una volta tornato alla vita reale, non ritrovi più il suo posto tra i materassi.