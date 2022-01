Kim Kardashian, esplosiva in costume: curve che sfiorano la perfezione – FOTO

Kim Kardashian in costume è un capolavoro assoluto, lunga serie di scatti su Instagram che lasciano semplicemente a bocca aperta

A 41 anni, il fascino e la sensualità di Kim Kardashian continuano a lasciare senza parole. La showgirl e influencer statunitense resta uno dei personaggi più amati e seguiti sul web su base planetaria, del resto parliamo di una donna diventata famosa in tutto il globo e icona assoluta di stile.

Il programma tv ‘Al passo con i Kardashian’ condotto insieme alla sua famiglia ha segnato una generazione. Molti appassionati di costume e società, nel pubblico femminile, hanno sognato e sognano di ripercorrere le orme di Kim o comunque si ispirano a lei. Per quanto riguarda il pubblico maschile, la sua bellezza è da capogiro e non smette di far sognare ad occhi aperti.

I numeri su Instagram di Kim fanno impressione. Ben 283 milioni di followers, che ne fanno una dei personaggi più in vista sul popolare social network. Ogni scatto fa incetta di like e views. Quando poi sono scatti come quelli che vi proponiamo, il web, letteralmente, esplode.

Kim Kardashian, forme micidiali: baciata dal sole è divina, il web impazzisce per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim continua a sottoporre ai suoi followers una lunga serie di scatti dalle vacanze. Causando diversi problemi alle coronarie degli ammiratori, con le sue micidiali pose in costume.

Distesa al sole, sfiora la perfezione, sensualità clamorosa della sua scollatura e non solo. Immagini a dir poco esplosive e che accendono la fantasia, provocanti come non mai. Non si può restare indifferenti di fronte a cotanta meraviglia.

Kim colpisce ancora una volta nel segno, ma del resto da questo punto di vista non ci ha mai deluso. Le sue forme sinuose e avvolgenti sono un trionfo di femminilità.