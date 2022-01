“Verrà anche il momento della FOTO al contrario”, Le Donatella fondoschiena da pelle d’oca in riva al mare: il costume si spegne proprio lì

Silvia Provvedi de Le Donatella scrive la ‘storia’ con uno dei ritratti più incandescenti del web: visuale paradisiaca e senza fiato.

Le cosiddette “Terapiste” del web colpiscono ancora una volta! Questa volta a prendersi la scena non è la solita e accattivante, Giulia Provvedi bensì l’altra metà di un duetto incandescente e unico nella storia del web e della musica.

Entrambe le sorelle sono uscite allo scoperto grazie alla vetrina magica di “X Factor” che ha regalato loro quel ‘filo’ di visibilità che serviva per spiccare il volo una volta per tutte. Le Donatella mancavano da troppo tempo sui social o meglio la nostra mitica Silvia, meno influente ma così tanto seguita sui social al pari della scatenatissima Giulia.

Impegnata nelle faccende di casa e nelle vesti di mamma responsabile, Silvia Provvedi ha trovato finalmente il momento giusto per ritagliarsi un po’ di meritato relax.

La foto pubblicata sul profilo personale di Instagram “Le Donatella” non poteva non presentare un contesto dal sapore vivace e stuzzicante, come del resto siamo abituati ad assistere

Le Donatella, Silvia Provvedi sirena del mare baciata dal sole: i dettagli più intimi

