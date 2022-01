Lotto, la fortuna si ferma a Milano: vinta una somma esorbitante

Lotto, la fortuna bacia Milano, vinti diversi premi nella città della Madonnina. La popolazione è ancora incredula.

Tra le passioni, inteso in senso lato, degli italiani vi è certamente quella del Lotto. La classica schedina che a fine settimana non può mancare per numerosi cittadini della penisola che giocano, sempre con la speranza di cambiare con una vincita la propria sorte. In realtà a guadagnarci è lo Stato: secondo le statistiche di alcuni anni fa – prima della pandemia – gli italiani giocano 20 miliardi l’anno, un volume d’affari notevole.

Una notizia di poche ore fa ha sconvolto la città di Milano; a quanto pare la dea bendata si è fermata proprio lì dove sono state vinte diverse somme. Cifre esorbitanti che hanno cambiato la giornata e non solo ad alcuni milanesi.

Lotto, svelate le cifre vinte: è record cittadino

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE-> Stefano De Martino, il rimpianto più grande della sua vita: “Mi ha amato tantissimo, ma…”

1-6-17-68 sono questi i numeri che hanno fruttato ben 600 mila euro. Il vincitore ha giocato 5 euro presso una tabaccheria della città puntando sulla quaterna, uscita poi sulla ruota di Bari. Un colpo di fortuna notevole per l’uomo che si aggiudica così la vincita più alta di Milano del 2022.

Ma la città della madonnina ultimamente è baciata dalla fortuna, donando un gennaio particolarmente scoppiettante: proprio di recente sono stati vinti ben quasi 26.000 euro a Pioltello, provincia di Milano e 13.500 euro a San Giuliano Milanese, quest’ultimo puntando sulla ruota di Milano.

Per quanto riguarda invece il 10eLotto, vede il primato la città di Avellino – precisamente a Lauro – dove sono stati vinti 100.000 euro con una giocata di soli tre euro. Una notizia che ha certamente rallegrato l’intera comunità. Un 2022 che è partito in maniera imprevedibile se si pensa che il Lotto e 10eLotto hanno già elargito somme pari a 305 milioni di euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE-> “Amici”, Gerry Scotti scoppia in lacrime e blocca la diretta: “Non riesco a parlare”

Con questa vincita Miano detiene il primato strappandolo ad un’altra città, Carrara: ad inizio anno infatti erano state vinte, sempre sulla ruota di Bari una cifra pari a 124.500 euro. Quale sarà la prossima città fortunata? La dea bendata continuerà a baciare Milano o cambierà direzione?