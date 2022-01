Madame approda anche sul mercato discografico estero: ecco come la giovane artista si sta spianando la strada verso il successo internazionale

Una carriera artistica in continua crescita, Madame non si arresta e macina un successo dopo l’altro. È lei, insieme a Marco Mengoni, l’artista più trasmessa in radio con il singolo di quest’ultimo “Mi Fiderò“, ed è sempre lei ad aver firmato l’ultimo brano di Laura Pausini, “Scatola“. Si è così aperta una strada inedita che ha portato la giovane artista a rilasciare il primo singolo come autrice. Nel frattempo è riuscita a farsi spazio anche sul mercato discografico estero.

Nuovo singolo di Madame: con “Tu m’as compris” debutta in Francia

“Per quest’anno le intenzioni erano diverse, avrei voluto fermarmi e prendere un po’ di fiato“, scrive Madame riflettendo su come le cose siano andate invece decisamente in modo differente. Prima la collaborazione con Sick Luke -il cui album ha debuttato al primo posto nelle classifiche- poi il successo del singolo realizzato insieme a Marco Mengoni e infine la prima esperienza come autrice per il brano di Laura Pausini.

Madame non si ferma e aggiunge un ulteriore tassello in questo 2022 che sembra essere iniziato per lei nel migliore dei modi.

La giovane cantante approda per la prima volta sul mercato discografico estero, quello francese per la precisione, con il nuovo singolo “Tu m’as compris” realizzato insieme all’artista Hatik. Il brano non è altro che la versione in lingua francese di “Tu mi hai capito“, singolo originariamente pubblicato con Sfera Ebbasta. Una grandissima occasione per Madame per farsi conoscere anche sulla scena internazionale.

“Forse quel momento -prendersi una pausa- deve ancora arrivare“, sottolinea per poi dichiarare come le sorprese non siano finite, anzi, i suoi fan farebbero meglio a tenersi pronti a nuove entusiasmanti novità che l’artista potrebbe rilasciare a breve.

Madame ha concluso il 2021 con il terzo posto nella classifica degli album più ascoltati su Spotify. E a proposito di progetti discografici, con molte probabilità entro la fine dell’anno potrebbe arrivare il suo nuovo disco.

Nel frattempo l’artista non lascia i suoi fan a bocca asciutta, continuando a rilasciare nuova musica tra singoli e collaborazioni. L’ultima, “Tu M’As Compris“, è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.