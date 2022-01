Maria De Filippi è un fiume in piena: “Basta con Canale 5”. È successo qualcosa che va oltre l’immaginazione

Maria De Filippi è un fiume in piena: “Basta con Canale 5!”. Le parole della conduttrice arrivano nel corso della puntata di “Uomini e Donne” e sono travolgenti

Anche per questo venerdì, l’appuntamento pomeridiano con “Uomini e Donne” prevedeva la messa in onda della sfilata delle dame. Senza ombra di dubbio, le sfide a colpi di passerelle tra le bellezze del parterre femminile si rivelano molto più avvincenti rispetto a quelle maschili. Non di rado, infatti, le dame finiscono per litigare tra loro e dar vita a siparietti a dir poco memorabili.

Quest’oggi, proprio durante la sfilata di una delle protagoniste del programma, la situazione in studio è a dir poco degenerata. Maria De Filippi, interrompendo la lite innescatasi tra due cavalieri, ha pronunciato una frase che il pubblico non poteva non cogliere: “Basta con Canale 5!“. I motivi che si celano dietro a questa assurda affermazione sono sconcertanti.

Maria De Filippi, succede qualcosa che va oltre l’immaginazione: “Basta con Canale 5”

La sfilata odierna di “Uomini e Donne” verteva sul tema “Nell’arte della seduzione non ho rivali“. Un campo più che vasto, quello della seduzione, entro cui le dame hanno avuto la possibilità di spaziare e di dar vita a performances a dir poco indimenticabili. Alla fine, a trionfare sulle rivali è stata la partecipante Ida Platano, splendida nel suo body in pizzo che non lasciava nulla all’immaginazione.

A scombussolare gli animi dei partecipanti, in maniera del tutto inattesa, ci ha pensato la sfilata di Pinuccia. La dama si è presentata in passerella con un lungo abito azzurro ed un vistoso cappello, manifestando tutta la propria gioia nel mettersi in gioco assieme a tante rivali più giovani. Nonostante le elevate votazioni racimolate, un cavaliere del parterre non si è trovato d’accordo con l’outfit scelto da Pinuccia, rifilandole un misero “4”.

La reazione di Alessandro, il cavaliere che sta frequentando la diretta interessata, è stata a dir poco furiosa: “Tu non hai rispetto per una donna che si mette in gioco ad 80 anni. Vergogna!“. Maria De Filippi, notando che l’agitazione di Alessandro era alle stelle, si è intromessa nella discussione con l’obiettivo di distrarre il cavaliere. “Come vanno le cose con lei?“, ha chiesto la conduttrice, ottenendo nell’immediato l’attenzione dell’interlocutore.

“Bene, siamo stati insieme anche ieri” – ha replicato Alessandro, a cui la De Filippi si è prontamente agganciata – “Hai guardato la Rai?“. Proprio Pinuccia, nelle scorse settimane, aveva infatti lamentato di non poter guardare la Rai in compagnia del suo corteggiatore, che preferisce di gran lunga Canale Cinque. “No, la Rai non mi piace. Non la guarderò” – ha sentenziato il cavaliere, prima di ricevere la stoccata di Maria – “Basta Canale Cinque! Devi guardare la Rai insieme alla Pinuccia“.

Maria, dando prova di intelligenza e maturità, ha invitato il suo ospite a guardare la rete che, ormai da molti anni, è la principale concorrente di Canale Cinque. Tutto questo per uno scopo più che nobile: garantire una pacifica convivenza tra Alessandro e Pinuccia.