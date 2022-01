Maria Pia Calzone commuove il web, dedicando un post ad una persona speciale: l’amore per lui è incontenibile

Classe 1967, di origine campana, Maria Pia Calzone è un attrice affermata al cinema e al teatro che con il suo talento si è fatta conoscere nel corso degli anni dal pubblico italiano che attualmente la segue anche sui social.

Molto stimata, è nota per aver lavorato a fianco di Carlo Verdoni, Vincenzo Alfieri e tanti altri. Nel 2014 ha interpretato Immacolata Savastano nella serie Tv Gomorra.

Maria Pia Calzone, tra dolcezza e nostalgia – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, Maria Pia Calzone non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Scatti professionali o nel tempo libero, ricordi, da sola o in compagnia.

L’ultimo post è dedicato al figlio Gabriele che in questi giorni ha compiuto 13 anni. Attraverso una foto e un video di qualche anno fa, l’attrice scrive un messaggio che commuove il web.

“Anche quando non saprai le parole o le avrai perse o ti sembreranno inutili. Quando non saprai da che parte cominciare o dove arrivare. La vita prende forma strada facendo. – Ha scritto – Punta alle stelle. E goditi il viaggio. Ps senza dirmi troppe palle grazie”.

Immediatamente sono arrivati like e commenti da parte dei fan che non hanno potuto fare a meno di lasciare gli auguri e scrivere: “Siete fantastici” e poi ancora “Quanta dolcezza in una sola foto”.

Non è la prima volta che Maria Pia Calzone posta degli scatti con suo figlio, per lei è l’amore della sua vita e non potrebbe fare a meno di lui.

Il pubblico italiano non vede l’ora di rivedere la Calzone sul piccolo schermo o al cinema, impegnata in qualche film. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, quindi non ci resta che continuare a seguirla sui social.