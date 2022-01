Finalmente una buona notizia, temperature in aumento per tutto il weekend, però attenzione siamo ancora in inverno e tutto può cambiare da un momento all’altro. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Un raggio di sole illuminerà i cieli d’Italia , le temperature sono in leggero aumento ma sempre e comunque fredde. Nella notte previste gelate e qualche fiocco di neve, specie sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi 28 gennaio 2022.

La giornata sarà serena e poco nuvolosa, un tiepido raggio di sole si farà strada sui cieli d’Italia ma la situazione non è ancora del tutto stabile. Siamo ancora in inverno quindi dobbiamo aspettarci di tutto, anche nevicate improvvise e nebbia.

Che tempo farà oggi? La situazione nel dettaglio

NORD

La giornata nel settentrione sarà bella ma con qualche nuvole di passaggio, attenzione anche alla nebbia in Pianura Padana e alle gelate nelle ore notturne. Sulle Alpi cadrà qualche fiocco di neve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Arti rigenerati, la comunità scientifica compie un importante passo avanti

CENTRO E SARDEGNA

Piogge sulla Toscana e sull’Umbria ma di breve entità, la situazione migliorerà nel pomeriggio. Anche al Centro Italia le temperature si abbasseranno durante la notte e saranno previste gelate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Addio alle maniglie dell’amore, la dieta che ti aiuterà a smaltire qualche kg di troppo

SUD E SARDEGNA

Aria gelida per colpa del vento proveniente dai Balcani, pioverà sulla Campania, Calabria e Puglia, la situazione migliorerà nel pomeriggio.

Un venerdì un po’ instabile ma comunque bello come sabato e domenica. Sarà un fine settimana freddo ma senza troppi peggioramenti.