Michelle Hunziker dice addio a Trussardi: la coppia è lontana ma c’era qualcosa tra di loro che succedeva da molto tempo ormai

Si continua a parlare della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Succede nei film, come nella realtà: anche le coppie più belle possono separarsi e questa volta è successo a loro.

Se Michelle è stata pizzicata dal settimanale Oggi passeggiare sola e malinconica con i suoi cagnolini, Tomaso pare essersi già avvicinato ad un’altra donna, bionda e molto somigliante a Michelle. Si tratta dell’assistente, oltre che nipote, della stilista Elisabetta Franchi, Naomi Michelini. Con lei il rampollo della casa di moda è stato avvistato diverse volte e nel week end passato in montagna non si sono mai separati.

Già dimenticata la ex moglie? Sul rapporto tra Michelle e Tomaso oggi emergono altri particolari. La crisi era nell’aria da tempo e gli indizi erano molti.

Michelle Hunziker sola e malinconica: la verità sull’addio

È il settimanale Oggi che lancia la bomba e parla di una crisi in atto, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che va avanti almeno da due anni. Non un fatto del momento dunque ma una situazione difficile sulla quale la conduttrice Mediaset ha cercato di resistere nascondendo le difficoltà con il suo sorriso e la sua proverbiale ironia.

“Che le cose non girassero più bene – si legge sul settimanale – è un problema che c’è da almeno un paio d’anni. Michelle è tostissima e ha tenuto duro, se qualcuno l’ha delusa ha incassato, poi forse ha visto l’inevitabile capolinea”.

E col senno di poi gli indizi che la crisi stesse per esplodere del tutto c’erano eccome. Bastava guardare le giornate ed i momenti di condivisione di Michelle per capire che le cose con il suo Tomaso non erano più quelle di una volta. Nessuna foto di famiglia per il Buon Natale, ma solo con sua mamma e Aurora, festeggiamenti di Capodanno con l’amica Serena Autieri e nessuno scatto di baci appassionati, come gli altri anni, con suo marito.

E poi la fede al dito sul quale ci si è concentrati solo adesso ma che mancava già da diverso tempo insieme all’anello col rubino rosso che le aveva regalato proprio Tomaso e che lei non toglieva mai. Ultimo super indizio: la foto insieme ad Eros Ramazzotti, suo primo marito e padre di Aurora, per il compleanno della figlia, insieme al quale non si faceva fotografare mai proprio per rispetto a Tomaso.

Insomma se avessimo guardato attentamente prima avremo potuto prevedere tutto. Al momento Michelle resta a Milano con le figlie Sole e Celeste e Tomaso nella sua Bergamo.