Michelle Hunziker, dopo il dramma della separazione arrivano le parole che scaldano i cuori dei fan: la conduttrice sembrerebbe proprio aver trovato l’amore…

Dal giorno in cui la sua separazione con Tomaso Trussardi è stata ufficializzata, Michelle Hunziker si è mostrata raramente sui social. L’ultimo post della conduttrice elvetica, risalente a due giorni fa, la ritrae in compagnia dell’amica Simona Crisci, soprannominata “Gra”. Probabilmente, in un momento così difficile per lei, Michelle ha avuto bisogno di tutto il supporto possibile.

Quest’oggi, con grande gioia da parte dei followers di Instagram, la Hunziker è tornata ad interloquire con il pubblico mediante le stories. E, tra le righe, la conduttrice non ha mancato di fare una confessione a dir poco sconcertante: “se non è amore questo…“.

Michelle Hunziker, dopo il dramma arriva la notizia che scalda il cuore: “ho trovato l’amore”

Per i fan, vedere Michelle Hunziker sorridente e nuovamente attiva sulle sue piattaforme social è una notizia che scalda davvero il cuore. La conduttrice elvetica, che sta tentando di tornare alla normalità – dopo la batosta della separazione da Tomaso Trussardi -, ha voluto interloquire con i followers, lasciandosi andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Sono estremamente grata a questa città, io amo Milano“, ha esordito Michelle, palesando la propria riconoscenza verso la città che la accolse quando aveva solo 17 anni. All’epoca, la Hunziker aveva già trascorso alcuni mesi a Bologna, ma decise di trasferirsi nel capoluogo lombardo per affermarsi nel campo della moda.

“All’epoca mi dicevo: ‘io qui non ci vivrei mai’. E invece non sono più andata via. Se non è amore questo…“, ha proseguito la Hunziker, che per la prima volta dopo tanto tempo si è mostrata sorridente e serena. Gli utenti, in ansia per lei, sono stati rincuorati da questo breve ma significativo messaggio.

La Hunziker, che sta portando avanti il proprio lavoro con grande disinvoltura, sembra stia reagendo bene al dramma della separazione. I problemi con Tomaso Trussardi, che si trascinavano ormai da anni, appaiono già un vecchio ricordo per la presentatrice.