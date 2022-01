Paolo Bonolis e la figlia Silvia: un rapporto speciale tra di loro ed una somiglianza pazzesca. Le foto non mentono

Paolo Bonolis è un grande mattatore della televisione italiana. Da inizio anno è tornato sul piccolo schermo con il suo irriverente “Avanti un altro” in compagnia del suo fedele amico e collega Luca Laurenti. Il conduttore Mediaset non è tipo da gossip anche se, a volte, per via della moglie, Sonia Bruganelli, viene tirato nel vortice.

Paolo, come è risaputo, ha sposato la Bruganelli in seconda battuta. Per lui, infatti due matrimoni e cinque figli. Il primo con l’ex moglie, la psicologa Diane Zoeller, alla quale è stato legato dal 1983 al 1988, da cui sono nati Stefano e Martina, il secondo con l’opinionista del “Grande Fratello Vip” con la quale ha messo al mondo Silvia, Davide e Adele.

Bonolis ha saputo costruire una bella famiglia allargata, nella quale i rapporti con la ex moglie sono ottimi e tutti i fratelli si amano molto. Ma voi avete mai visto la figlia più grande del presentatore e Sonia Bruganelli? Silvia assomiglia molto al suo famoso papà.

Paolo Bonolis e la figlia Silvia: che somiglianza!

Silvia è la prima dei tre figli che Paolo Bonolis ha avuto da Sonia Bruganelli. La giovane, che oggi ha 18 anni, è nata quando la mamma aveva solo 27 anni. Un momento importante e delicato nello stesso tempo. Silvia, infatti, è nata con una cardiopatia, ecco perché ha dovuto subire un intervento.

“Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi” aveva rivelato Sonia Bruganelli a “Verissimo” spiegando che il suo Paolo però le è stato sempre accanto e le ha dato una grande forza.

Proprio Bonolis, che non pubblica molte foto dei figli, è molto legato alla sua terzogenita e come racconta la mamma in un post “hanno lo stesso modo di vedere la vita”. E dagli scatti, anche se rari, vediamo che si somigliano anche molto.

Il conduttore per festeggiare l’ultimo compleanno di Silvia ha postato una foto di quando era piccola e già allora la somiglianza era palese. “La piccoletta dì papà … dal succo di frutta al mojito 🧃🍸 auguri amore” ha scritto a corredo dello scatto e tra i tanti auguri c’è chi dice: “È la tua fotocopia” e ha proprio ragione.