Spunta un retroscena doloroso dal passato di Paolo Bonolis e della moglie Sonia Bruganelli. Un importante desiderio non si è mai concretizzato.

Uniti da un forte amore, ma divisi da un sogno. Un desiderio di Sonia Bruganelli non ha mia preso forma: anche se il marito Paolo Bonolis ha tentato di accontentarla, malgrado non ne fosse entusiasta, tuttavia invano.

Sposati dal 2002, la coppia è molto affiata e unita da una forte intesa che l’ha accompagnata negli ultimi venti anni. Secondo matrimonio per il noto conduttore, il primo con Laura Freddi, il loro amore è ancora oggi molto intenso e vivo.

Proprio sulla loro storia sono emerse rivelazioni inaspettate, in particolare su un sogno che non ha mai preso forma: si tratta di un desiderio di Sonia non condiviso dal marito, ma che comunque ha tentato di realizzare.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la famiglia mai allargata

Genitori di tre figli, nel 2017 Sonia Bruganelli aveva svelato come desiderasse dare alla luce un quarto figlio. Un sogno non condiviso da Bonolis, padre di altri due figli, per un totale di sei, ma che comunque ha provato a realizzare anche se non mai riuscito nell’intento.

“Non è venuto”, le parole di Paolo durante una recente intervista che nonostante avesse provato a soddisfare la moglie non ha visto allargare la sua famiglia.

Quando la compagna, oggi 47enne, aveva rivelato alla stampa il desiderio di diventare mamma per la quarta volta, aveva lamentato il fatto che il marito non ne volesse sapere ormai e di come avrebbe tento di convincerlo per fargli cambiare idea.

Nonostante sia riuscita nell’intento, niente da fare per la coppia che non ha mai visto alla luce la new entry. A oggi si godono i loro tre splendidi figli, mentre si districano tra i tanti impegni televisivi. In particolare quest’anno Sonia ha catalizzato l’attenzione sugli schermi per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” in qualità di opinionista.