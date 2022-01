Pelle perfetta in modo naturale, il segreto è nella tua dispensa

Una pelle perfetta è il sogno di molte donne, a volte basta poco per notare qualche piccola imperfezione che rende la vita impossibile. Oggi ti diamo alcuni consigli naturali su come apparire sempre solare, luminosa e raggiante.

Il primo step che ci indirizza verso la giusta meta per curare la pelle del viso è senza dubbio imparare a conoscerla. Esistono diversi tipi di pelle ed oggi le distinguiamo come segue.

Normale: una pelle che appare compatta, liscia, senza rughette o imperfezioni. Questo tipo di pelle deve essere idratata con camomilla, aloe vera, fiordaliso ed olio d’oliva.

Secca: una pelle che si screpola facilmente e risulta particolarmente tirata. Deve essere nutrita con pappa reale, vitamina E, lattato sodico.

Mista: una pelle molto diffusa, grassa soprattutto nella zona fronte – naso – mento, conosciuta anche come zona a T. Essendo una pelle difficile non deve essere stressata, quindi dobbiamo sebo regolarizzarla, molto utili sono il cetriolo, la camomilla e l'alga rossa.

Grassa: una pelle simile a quella mista, bisogna utilizzare prodotti non aggressivi, quindi si all'ippocastano, il rosmarino e la bardana.

Impura: presente punti neri, pustole e brufoli. E' una pelle infiammata, ha bisogno di molta cura quindi prodotti non aggressivi e sfiammanti, come il finocchio ed il cetriolo.

Cura la tua pelle partendo da dentro

L’avrai già sentito parecchie volte ma siamo quel che mangiamo, ragion per cui per avere una pelle bella, luminosa e splendente, bisogna mangiare bene. Ecco a te gli alimenti e bevande che ti aiuteranno a star meglio anche esteticamente.

Durante la giornata è importante assumere (anche dai cibi) le vitamine e cercare di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, così da depurare l’organismo da tossine varie.

Nella tua dieta (intesa come stile di vita) quotidiana, introduci questi cibi e bevande, sono un vero toccasana per la tua pelle.

Mele ( ricche di vitamina B1-B2-A-C), agrumi (grazie alla vitamina C renderanno la pelle liscia e perfetta), frutta secca (fai il pieno di vitamina E e combatti i radicali liberi), the verde ( disintossicante, drenante), legumi (per un rinnovamento cellulare), carote – pomodori (antiossidanti), spinaci – broccoli (donano un bel colorito alla pelle), tofu (stimola la formazione di collagene), salmone-sgombro (ricchi di Omega-3 ed ottimi antinfiammatori).

Come vedi basta davvero poco per essere perfetta tutto l’anno, la cosa importante è piacersi sempre ed accettarsi così come si è.