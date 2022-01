Regina Elisabetta sconcertata, pesante scandalo travolge la Royal Family: risvolti inquietanti

Continuano le preoccupazioni per la Royal Family: lo scandalo di Andrea sta facendo tremare la Regina Elisabetta. Si aprono scenari da brivido.

Affranta e nel dispiacere totale. Non sono giorni semplici per la Regina Elisabetta, in forte allarme per i continui scandali che coinvolgono la Royal Family.

A farle saltare il tappo questa volta non sarebbe stato Harry, negli scorsi mesi protagonista di continui colpi di scena e accuse ai parenti, ma il terzogenito Andrea. Il 61enne nelle ultime settimane ha infatti perso tutti i suoi titoli in quanto chiamato in causa dalla corte americana nell’ambito dello scandalo di Epstein.

Quest’ultimo era un imprenditore americano accusato di traffico di minorenni e abusi sessuali, suicidatosi in misteriose circostante in carcere. Legato a Ghislaine Maxwell, sua compagna nella vita nonché complice, il principe di York sarebbe stato legato alla coppia, finendo per essere accusato anche lui di reati affini.

A citarlo in causa Virginia Giuffre che avrebbe svelato di essere stata abusata dal figlio della Regina per ben tre volte, all’età di 17 anni, nella casa londinese di Maxwell e di seguito in quella newyorkese di Epstein.

Royal Family: la Regina fugge per riprendersi dopo lo scandalo più pesante

Seppur chiamato in giudizio in America, vedendo rifiutata la sua richiesta di archiviare il caso, Andrea continua a negare l’accaduto. Tuttavia sembrano essere presenti diversi testimoni che lo avrebbero visto insieme alla Giuffre nella dimora di Epstein di New York e ai Caraibi. Sembra che l’avvocato di Virginia sia certo di come possano esserci tutti i presupposti per far finire il royal dietro le sbarre.

Intanto dovrà recarsi in America per rispondere delle accuse: sottoposto a un interrogatorio davanti alle telecamere, potrebbe rivelare dettagli clamorosi mettendo in totale imbarazzo la Royal Family.

Nel grande dispiacere e preoccupazione per il figlio, Sua Maestà si è spostata nella sua dimora di Sandringham, sua tappa usuale a inizio anno. Ma in questo periodo le vicende giudiziari del terzogenito e i rapporti gelidi con Harry, l’hanno messa a dura prova portandola a voler riprendere fiato e staccare la spina.

Nel suo 70esimo anno al trono si dovrebbe preparare alle celebrazioni del Giubileo di Platino, anche se i parenti sembrano portarla a pensare a tutt’altro non dandole pace.