La kermesse canora è a pochi giorni dall’inizio della sua 72esima edizione. Vi presentiamo un volto nuovo ma che forse avrete già visto: ecco dove.

Matteo Romano è tra i più giovani cantanti presenti al ”Festival di Sanremo” 2022.

L’artista ha 19 anni, per alcuni è un volto nuovo ma si presenta tra i 25 Big perché qualcun altro già lo conosce.

Il giovanissimo cantante, infatti, è famoso nel mondo social ed è diventato un vero e proprio fenomeno virale soprattutto su TikTok.

Si fece conoscere con “Concedimi”, 35 milioni di stream, 16 mln di views e “Casa di Specchi”.

Il titolo del brano che presenterà a Sanremo è proprio ”Virale” ma con la pandemia non ha nulla a che vedere, come precisa lui stesso. Infatti, nonostante Matteo abbia acquisito popolarità proprio durante il lockdown con i suoi video pubblicati sui social network, a Sanremo non ne parla.

Il brano è nato da una session con Dardust (alias Dario Faini), Alessandro La Cava (lo stesso autore di Sangiovanni, Noemi, Rkomi) e Federico Rossi (ex duo Benji e Fede).

E allora che cosa racconta la sua canzone? “E’ una ballad che descrive una storia d’amore, o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio”.

Matteo Romano, chi è il talento social?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATTEO ROMANO (@romanomatteo_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Sanremo 2022, chi è Highsnob: età, carriera e profili social del concorrente

Matteo è il primo di tre gemelli, nato e cresciuto a Cuneo. La musica fa parte della sua vita sin da quando era piccolo ma la popolarità arrivò nel 2020 sui social. Il giovane non ha partecipato a nessuno talent show, chiarendo che non si tratta del contesto giusto per uno come lui.

Ora Matteo Romano si trova in isolamento come tutti i cantanti e scherzando ha dichiarato: “Sto cercando di evitare il Covid come in ‘Squid Game’ perché non posso non salire sul palco dell’Ariston”.

A proposito del Festival ha dichiarato: “Sanremo è un sogno. Ho sempre sperato esserci, perché è un’istituzione”.

E poi ha ammesso di non aver paura dei nomi altisonanti che lo precederanno sul palco dell’Ariston: “Sono già contento di quello che sto facendo, è una vetrina importantissima e voglio mostrare il meglio di me, mostrarmi per come sono con la mia autenticità e la mia sincerità. E poi nel mio piccolo, oltre a essere un bravo cantante e cantautore, penso di avere il carisma giusto anche sul palco”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———-> Sanremo 2022, chi è Hu: età, carriera e profili social della cantante

Niente paura, dunque, per l’artista in gara che siamo tutti curiosi di conoscere meglio!