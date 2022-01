Stiamo per trovarci davanti ad una giacca che mixa fieramente il concetto di eleganza con quello di contemporaneità: Valentina Ferragni la indossa a Parigi e poi ce la mostra su Instagram (e scatta subito l’invidia!)

Elegante, sensuale e moderna sono le tre parole chiave che descrivono maggiormente questa chicca di stagione indossata da Valentina Ferragni: la giacca riservata per il suo soggiorno a Parigi.

Completamente immersa, insieme alla sorella, nella fashion week dedicata all’Haute Couture, l’influencer ci ha resi partecipi delle sue giornate alle sfilate di brand quali Schiapparelli, Dior e Chanel.

Tra gli ultimi outfit pubblicati sul profilo ufficiale Instagram, ne spicca uno particolarmente sexy di Alexandre Vauthier. Si tratta di un blazer oversize stile mannish che comprende un modello di giacca stra-bi-lian-te!

La più piccola di casa Ferragni ha deciso di conquistarci ancora una volta. Con una scollatura molto profonda che lascia volare in alto la fantasia, Valentina ci dimostra che l’eleganza è un’arte e che non necessariamente debba far rinunciare al gioco del vedo-non-vedo.

Per questa stagione scegliamo la malizia del vedo-non-vedo : ce lo insegna Valentina Ferragni con la giacca della fashion week di Parigi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Spalline pronunciate a punta, revers sagomati e una scollatura dalla profondità tale che si prende gioco della fantasia di chi la osserva.

Questo capo è un magico invito a sfruttare il proprio potere di donna. E’ una mossa astuta che punta tutto sulla malizia senza cadere nella volgarità: infatti, questo modello di giacca è assolutamente chic, raffinata e non convenzionale.

La designer di gioielli ha indossato l’intero completo: la giacca è abbinata ad un pantalone oversize a vita molto alta e gamba ampia e fluida.

Ovviamente il pezzo forte del blazer è la giacca, un modello monopetto con un unico bottone all’altezza dell’ombelico. In questo caso la vediamo a contatto con la pelle nuda: la scollatura lascia infatti intravedere le forme dell’imprenditrice.

Per chi si sentisse più a proprio agio con una maggior riservatezza, può considerare un reggiseno prezioso o gioiello, in raso o chiffon: in questo modo ci si sente più coperte e non si va a rovinare l’immagine complessiva di sensualità.

Leggi anche -> Chiara Ferragni, è in arrivo la nuovissima collezione di occhiali 2022: tutte le info su prezzi e modelli

Inoltre, questa giacca esalta particolarmente la silhouette. Il baricentro basso dona l’effetto di una vita più stretta, accentuato dall’orlo alto dei pantaloni che fa capolino alla base della scollatura.

Completano il look degli accessori a contrasto, così come detta la Primavera 2022: orecchini Uali della sua linea di gioielli e calzatura verde brillante firmata sempre Alexandre Vauthier.

Anche il trucco contribuisce al tocco di stravaganza e particolarità dell’intero outfit. Scenografico e d’impatto, va a rifinire il viso lasciato scoperto da uno chignon tiratissimo.

E’ indiscutibile: questo look è degno di una Paris fashion week, ma starebbe bene anche nel nostro guardaroba Inverno 2022 e Primavera 2022. Non siete d’accordo?