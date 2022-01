Vanessa Incontrada: una dedica che cattura curiosità: “Sei una persona adorabile”

Vanessa Incontrada, donna di grande successo, torna a far discutere di sé. La showgirl pubblica un post su Instagram, scrivendo una dedica che cattura inevitabilmente la curiosità di molti. Cosa le starà succedendo?

Una donna davvero sensibile, Vanessa Incontrada. Nelle ultime ore, pubblica un post mostrando la sua immensa semplicità nel provare le sue emozioni. Il contenuto postato dalla donna, vuole in particolare attirare l’attenzione di qualcuno, a chi sarà rivolto il messaggio della splendida Vanessa?

“Quell’imbarazzo meraviglioso” Vanessa Incontrada non resiste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Una foto che mostra uno sguardo puro e genuino; la famosa conduttrice, scrive una didascalia che sembrerebbe essere un messaggio rivolto a qualcuno: “Se mi guardi mi imbarazzo”. A chi avrà dedicato questo post Vanessa Incontrada? Dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la showgirl coltivi ancora il suo amore profondo per il compagno Rossano Laurini; i due, nonostante la loro relazione tormentata, continuano ad amarsi a distanza di anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “La famiglia del Mulino Bianco non esiste” a Michelle Hunziker e Trussardi arriva la sentenza da “Matrimonio a prima vista” – VIDEO

La storia tra i due, ha avuto un inizio molto burrascoso: Rossano era sposato con una donna, amica di Vanessa e sorella del suo fidanzato. La crisi del rapporto matrimoniale tra i due coniugi, ha portato Laurini a legarsi sentimentalmente alla meravigliosa Incontrada, da li i due non si sono più separati. Nonostante le brutte critiche rivolte a Vanessa, la relazione è andata avanti, dando alla luce anche un bambino, Isal Laurini.

Vanessa, accusata di aver “rubato il marito alla sua amica” ha ammesso che tutte le offese ricevute, hanno provocato in lei una profonda tristezza, che ha superato con molta difficoltà. In una intervista su Megazine Amica, la Incontrada ha voluto precisare delle cose: «Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto, non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Che fisico”: Anna Falchi, la gonna a tubino regala gioie. Spacco estremo da zoom obbligatorio – FOTO

Se dalle varie interviste fatte a Vanessa, emerge la solidità tra i due innamorati, sul profilo social della donna non troviamo foto tra lei ed il suo compagno Rossano. Tuttavia, sono molti gli scatti che ritraggono la donna con il giovane Isal Laurini.