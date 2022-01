Agustina Gandolfo, lady Lautaro è una bomba in costume: “Mi sento male” – FOTO

Agustina Gandolfo scatenata su Instagram, la compagna dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sfiora la perfezione in costume

Si è imposta ormai da tempo come una delle ‘wag’ più affascinanti del campionato di Serie A. Una bellezza atomica a cui è difficile resistere: parliamo di Agustina Gandolfo, la ‘musa’ dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Argentina, classe 1996, è una modella e influencer con un certo seguito su Instagram, con un numero di fan in crescita costante. Siamo ormai a un passo dai 900mila followers per lei, che nel cuore dei supporters interisti ha di fatto preso il posto di Wanda Nara.

Agustina e Lautaro si sono conosciuti nel 2018 a Buenos Aires, poco prima del suo passaggio in nerazzurro. Un grande amore immediato e travolgente, tanto che lei ha deciso di seguirlo in Italia. Entrambi vivono a Milano, insieme alla loro figlia, Nina, che il 1 febbraio compirà un anno.

Agustina unisce agli scatti di grande eleganza e sensualità anche quelli di vita familiare, il che ne fa un personaggio benvoluto dalla community. In Italia, non ha esitato, talvolta, a dire qualcosa di non banale, come quando prese posizione, tempo fa, contro i menu dei ristoranti senza prezzi consegnati alle donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Pellegrini conquista i fan proprio come mamma l’ha fatta: esplosione di bellezza – FOTO

Agustina Gandolfo, fisico più esplosivo che mai: fascino incontenibile, i tifosi dell’Inter (e non solo) in delirio per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cinecittà è in fiamme” Adriana Volpe che bambola: trasparenze in FOTO e fan asfaltati

In questo periodo, Agustina è tornata in Argentina, approfittando del fatto che Lautaro fosse impegnato con la sua nazionale nella pausa del campionato. Nell’emisfero boreale, è piena estate e lei sentiva la mancanza di sole e mare. Ecco dunque uno scatto in costume davvero da infarto.

Appassionata di fitness, Agustina si tiene in gran forma e i risultati si vedono tutti. Le sue curve sono davvero spaziali e fioccano i commenti da parte degli ammiratori.

Uno scatto capolavoro che colpisce dritto al cuore. Se Lautaro va a segno in campo, Agustina non è da meno sui social.