Come simbolo di una più stretta vicinanza con Barbara D’Urso, il fidanzato della conduttrice sceglie di uscire allo scoperto. Ecco chi è, cosa fa nella vita e quali sono le sue intenzioni.

Uno dei primissimi avvistamenti tra l’amata conduttrice, Barbara D’Urso, ed il suo attuale fidanzato, risale ormai ad un anno fa. Nel mentre di una romantica cena nella cara Milano, la reginetta di Canale 5 dalle origini partenopee era stata nuovamente paparazzata al fianco dell’imprenditore. Anch’esso residente nel capoluogo lombardo.

A confermare la notizia, approfondendo sempre più le dinamiche sul presunto flirt, all’epoca, intervenne il noto settimanale “Oggi“. Col passare del tempo, si è successivamente lasciato spazio ad ulteriori apparizioni dello spasimante in pubblico. E su cui, la stessa Barbara, aveva di recente desiderato intervenire pubblicamente: “gli ho permesso di corteggiarmi“.

Barbara D’Urso il fidanzato esce allo scoperto: chi è, cosa fa in vista delle nozze

E’ dunque ufficiale. Si tratta di Francesco Zangrillo. Il corteggiatore della Barbara nazionale è un imprenditore classe 1973. Nato a Milano sotto il segno del Sagittario, e di oltre vent’anni più giovane della conduttrice, Zangrillo si occuperebbe in maniera esclusiva di un agenzia di assicurazioni nel cuore della città settentrionale. A quanto pare situata nei pressi di Porta Sempione.

Circa cinque mesi fa, nuove immagini, raffiguranti un ulteriore incontro serale tra Barbara e Francesco, avrebbero colto la coppia nel mentre di un’animata discussione. Gli scatti, con lei protesa verso di lui, a mani giunte e successivamente sulla difensiva, avevano fatto pensare ad una probabile rottura.

A quanto pare, l’acceso teatrino però si sarebbe limitato a scatenare soltanto una lunga serie di rumors sulla questione. Ovvero, senza un’effettiva notizia che confermasse la loro separazione. A partire dall’estate 2021, tra aggiornamenti di nuova complicità e serenità tra i due, l’ipotesi di sorvolare a nozze sarà destinata a divenire sempre più probabile.

E la quale confermerà in ultimis, e non senza un particolare riscontro in queste ultime settimane, quelle che sembrerebbero le fondamentali premesse per un duraturo rapporto tra i due.