Benedetta Parodi con i suoi post non passa mai inosservata: la conduttrice ha annunciato una grande notizia.

Tutti amano Benedetta Parodi: la nativa di Alessandria, con il suo sorriso contagioso e con la sua simpatia riesce sempre ad attirare le attenzioni dei followers. La 49enne è attivissima su Instagram: le sue fotografie mandano facilmente in visibilio i suoi seguaci. La conduttrice è dotata di una super bellezza e il suo fisico fa girare la testa alla platea.

Le sue ricette, poi, sono fantastiche: seguendo i suoi procedimenti non si sbaglia più niente in cucina. La Parodi usa Instagram anche per svelare diversi aspetti della sua vita privata: quest’oggi, ad esempio, ha fatto un grandissimo annuncio che ha ovviamente sorpreso tutti.

Benedetta Parodi annuncia la grande notizia: fans increduli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Hai fatto un patto con il diavolo?”. Elisabetta Canalis: il vestitino attillato lascia poco all’immaginazione. Trionfo di sensualità – FOTO

Zia Bene, qualche ora fa, ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di fotografie da applausi. La conduttrice indossa un bel giaccone, riempie il suo viso con il suo consueto sorriso e ha tra le mani un trolley. Per chi vuole scoprire dove sia diretta la nativa di Alessandria, non bisogna fare ricerche esagerate su Internet.

La Parodi, infatti, ha annunciato la notizia tramite la didascalia. “Pronti partenza.. via ! Destinazione Roma“, si legge. La regina delle ricette ha anche svelato di non essere sola: con lei per il viaggio c’è il marito Fabio Caressa. La notizia ha lasciato tutti di stucco: c’è anche chi, tuttavia, ha notato alcuni dettagli e non ha perso tempo riportandoli tra i commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Melita Toniolo cede alla tentazione, cambiamento inatteso: fan stupiti – FOTO

Il popolo del web è sempre molto attento e nota ogni singolo dettaglio: stando al parere di alcuni utenti, il volto di ‘Bake Off’ ha piazzato in primo piano il marchio della sua valigia per ostentare. I suoi fans, in ogni modo, la stanno difendendo dichiarando che non esiste nessuno al mondo spontanea e naturale come lei.