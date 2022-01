Carlotta Mantovan, ormai è diventato un punto fisso: non smette di pensarci

Come sarebbe trascorrere una giornata in compagnia dell’ex modella Carlotta Mantovan? Scoperte le basi effettive della sua resilienza.

Impossibile non ricordare quella che fu, ad inizio anni 2000, l’indimenticabile partecipazione della conduttrice e giornalista classe 1982, Carlotta Mantovan al longevo concorso di bellezza di “Miss Italia“. Gli spettatori del piccolo schermo associano difatti, a tale sua primissima partecipazione, il ricordo un duplice inizio.

Oltre che ad aver rappresentato il suo ufficiale esordio nel mondo dello spettacolo, quell’esperienza in Rai avrebbe ad oggi contribuito inevitabilmente all’incontro con lo showman romano, nonché grande amore della sua vita, Fabrizio Frizzi. A vent’anni dal loro colpo di fulmine ed a soli quattro dalla prematura scomparsa del talentuoso e insostituibile conduttore, la quotidianità dell’ex volto di “Tutta Salute” si preparerà a rivelare al pubblico un commovente retroscena.

Carlotta Mantovan l’idea non l’abbandona, è un punto fisso

A seguito della triste dipartita del marito ed amato conduttore nella primavera del 2018, la nata sotto il segno del Capricorno ha dimostrato in varie occasioni la sua forza d’animo. E, soprattutto, da dove provenga. Carlotta ha infatti ricoperto il ruolo di ospite d’onore in diverse trasmissioni. Ritrovandosi il più delle volte ad ammettere, senza mezzi termini, di trovarsi a tutti gli effetti in una difficile situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tali e Quali”, Cristiano Malgioglio potrebbe abbandonare il programma: con Carlo Conti purtroppo…

La conduttrice ha inoltre e talvolta raccontato al pubblico della penisola quali siano le sue abitudini. E di come sia solita spesso, anche, comunicare con esso tramite la rete. Informando i suoi fan, ed i nostalgici della bellissima coppia, a riguardo dei suoi stati d’animo o curiose iniziative. Ma è anche attraverso i suoi profili social che si scoprirà una verità fondamentale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “GF Vip”, Soleil Sorge in crisi vuole lasciare la casa. Cos’è successo nel cuore della notte

“Come un diamante in mezzo al cuore“. Come, dunque, un pensiero meraviglioso ed ugualmente impossibile da ignorare. L’idea onnipresente della conduttrice, ricordando le parole di un meraviglioso brano di Mia Martini, potrebbe essere sintetizzato in un solo nome. Stella, la figlia nata nel 2013 dall’indissolubile amore con Fabrizio. La bambina di otto anni rappresenta inevitabilmente per Carlotta un punto fisso, che non la abbandona mai. “La mia vita nei tuoi occhi“, scriverà perciò con dolcezza la sua mamma in un recente post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

In una commovente parentesi del 2018, guidata da Mara Venier a “Domenica In“, le due si ritroveranno di fronte ad una lettera di Fabrizio indirizzata alla piccola Stella. Simbolo, come moltissimi altri, del suo sconfinato affetto per lei.