Carolina Stramare pronta per il week end: trasparenze e scollatura che ti stende. È la numero uno su Instagram

Impazza in questi giorni il gossip su Carolina Stramare. La super Miss Italia 2019 non sarebbe più single e, oltre a far battere il cuore di tutti i suoi follower, pare abbia fatto breccia nel cuore di un noto giocatore.

Si tratta Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo passato nei giorni scorsi dalla Fiorentina alla Juventus. Secondo le indiscrezioni i due sarebbero sempre più vicini, c’è chi parla di una frequentazione e chi, invece, di qualcosa di più. A lanciare la bomba è Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, sarà vero? Staremo a vedere.

Nel mentre la bella Miss Italia continua a sfornare contenuti bollenti e a lasciare senza parole i suoi 327 mila fan su Instagram.

Carolina Stramare: week-end di fuoco, la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Pronta per il week end, Carolina Stramare arriva su Instagram con la sua carica travolgente ed in un attimo fa il pieno di like. Tutti pazzi dell’ex Miss Italia e della sua ultima proposta lanciata su Instagram.

La bella genovese prima incuriosisce tutti con gli occhiali da vista, un modello nero che si abbina bene con il colore dei suoi capelli e si addice al suo viso. Una novità rispetto a quello a cui ci ha abituati fino ad ora e che cattura l’attenzione dei suoi fan, ma basta scendere con lo sguardo poco più sotto per rimanere fulminati da tutto il resto.

Trasparenze pericolose e scollatura magistrale stordiscono i follower di Instagram. La maglietta nera che indossa in questo sabato pomeriggio la bella Carolina è a prova di cuore. Il suo abbondante decolleté esce fuori e si fa notare, con un balconcino niente male che catalizza gli sguardi come una calamita.

“Nina 🤓☺️ buon weekend 🥰” scrive la Stramare mostrando il suo outfit black e cammello con le mani in tasca. Cuori, baci e commenti tra i più belli tra le risposte dei suoi fan.