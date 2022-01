Caso Hunziker-Trussardi, Aurora Ramazzotti dice la sua. Spunta un retroscena finora taciuto

La notizia della separazione è giunta fulminea per i fan della coppia che non si aspettavano questo gesto estremo. Cosa ha ammesso Aurora a riguardo?

Tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finita dopo 10 anni di matrimonio. Qualcuno ha detto che le famiglie del Mulino Bianco non esistono visto che loro sembravano proprio dei degni rappresentanti del noto marchio italiano.

Sono però anche la degna dimostrazione che nonostante i progetti, gli impegni presi e due figlie nate dall’amore che li univa, anche le cose belle terminano se non c’è più affiatamento, gioco di squadra e stessi valori da portare avanti congiuntamente.

La notizia del divorzio è però arrivata come un fulmine a ciel sereno e poco è servita la nota dell’Ansa per placare i rumors che questa ha scatenato. Inoltre le recenti foto di Michelle in Sardegna per spegnere le sue 45 candeline e quelle dell’ex marito a Cortina D’Ampezzo stanno già facendo parlare di una vicenda rosa dai tratti più che sospetti.

Ne ha parlato anche Chi, il settimanale di Alfonso Signorini che ha lanciato alcune frasi che avrebbe confessato Aurora Ramazzotti proprio nei confronti della vicenda che ha coinvolto la madre.

Separazione Hunziker-Trussardi, Aurora Ramazzotti: “È la scelta giusta”

La giovane influencer ha già visto la madre chiedere il divorzio da due uomini delle sua vita che con lei hanno trascorso lunghi momenti di complicità insieme. Un trauma forse per lei bambina quando mamma Michelle ha salutato il padre Eros, oggi probabilmente sta vivendo però la cosa in modo diverso e decisamente con meno trasporto.

Lo si evince da quanto fa trapelare Chi che riporta nelle sue pagine alcune frasi che Aurora avrebbe rivelato agli amici più intimi. Si legge infatti: “Aurora non ne poteva più di vedere la madre soffrire”. Un nuovo retroscena dunque sull’addio di Michelle e Tomaso.

Pare che la figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti abbia confidato che questa per lei “era la scelta più giusta”, non accettava più di vedere la madre soffrire. Agli amici inoltre ha confidato che pareva che il fidanzato Goffredo presto sarebbe entrato a lavorare per il patrigno, occasione sfumata ora con la separazione dei due.