Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute: le drammatiche novità

Charlene di Monaco è stata isolata in una clinica in svizzera a causa delle sue condizioni di salute: scopriamo insieme come sta oggi

Charlene di Monaco è considerata, da sempre, “la principessa infelice”. Una definizione che ricorda molto Lady Diana e la sua drammatica storia di tradimenti con il Principe Carlo. All’epoca, purtroppo, c’era poco riguardo per la salute mentale e tante cose venivano considerate dei capricci: oggi, per fortuna, certi problemi vengono presi molto più seriamente e questo è il caso della moglie del principe Alberto. Infatti, da un po’ di tempo, è stata sottoposta alle cure di una clinica che si trova in Svizzera.

Charlene di Monaco, le sue condizioni di salute

Charlene non ha potuto presenziare a diversi impegni reali negli ultimi mesi, ma c’era una grande speranza per il giorno del suo compleanno. I sudditi erano convinti di rivederla a casa per l’occasione, insieme a suo marito e ai suoi amati figli.

Purtroppo questo non è stato possibile perché le condizioni di salute di Charlene stanno continuando a peggiorare. La principessa ha disturbi psichici e fisici che le impediscono di lasciare la clinica e tornare a casa dalla sua amata famiglia che la sta aspettando a braccia aperte, con la speranza di poterla rivedere presto.

Gli auguri alla Principessa sono stati fatti con un post su Instagram qualche giorno fa: anche se a distanza, i suoi familiari avranno sicuramente trovato il modo per farle sentire il suo affetto.

In attesa, non possiamo fare altro che sperare che guarisca presto. E che, il prossimo compleanno, lo potrà festeggiare a casa insieme ai suoi amati bambini.