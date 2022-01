Sanremo 2022, chi è Blanco: età, carriera e profili social del concorrente

Blanco, tutto quello che sappiamo sul giovanissimo cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022: età, carriera e vita privata.

Quest’anno salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston Blanco, un giovane artista che non ha bisogno di presentazioni. Negli ultimi due anni il cantante è passato dalle stalle alle stelle, conquistando il cuore di migliaia di fans e colleghi: Mahmood, infatti, lo ha scelto per gareggiare insieme al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Brividi”. Ecco tutto quello che sappiamo su Blanco e la sua breve ma sorprendente carriera!

Blanco: carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Blanco è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, giovane artista nato il 10 febbraio del 2003 in provincia di Brescia. Quasi diciannovenne, Blanco ha raggiunto un successo improvviso e strabiliante tra il 2020 e il 2021. I suoi coetanei sono innamorati di lui, ma i ritmi dei suoi brani sono stati in grado di conquistare anche il pubblico più adulto. In diverse interviste il ragazzo ha raccontato di essere stato molto influenzato dal padre, che fin da quando era molto piccolo gli faceva ascoltare i brani dei grandi cantautori che hanno scritto la storia della musica italiana: Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele sono solo alcuni di loro.

Alla tradizionale musica italiana Blanco ha unito note pop contemporanee, ascoltate in radio e in compagnia degli amici adolescenti. Negli ultimi due anni il ragazzo ha dimostrato di essere capace di scrivere rime straordinarie e indimenticabili. Come tanti suoi coetanei, anche Riccardo è stato ispirato dall’amore: nell’estate del 2017, ha raccontato, a soli 14 anni ha scritto la sua prima canzone, dedicata ad una ragazzina per cui aveva una cotta. Sebbene l’amore giovanile sia finito in fretta, la passione per la musica è rimasta, e oggi Blanco sembra proprio aver trovato la sua strada.

Fondamentale per il suo percorso artistico sono stati gli anni 2020 e 2021: il lungo periodo di isolamento gli ha permesso di fare un lungo lavoro di introspezione, dando vita a brani davvero speciali. Al Festival di Sanremo 2022 canterà “Brividi”, in compagnia di Mahmood.