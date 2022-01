Sanremo 2022, chi è Mahmood: età, carriera e profili social del concorrente

Mahmood, tutto quello che sappiamo sul cantante che parteciperà al Festival di Sanremo per la seconda volta: età, carriera e vita privata.

Nato da mamma sarda e papà egiziano, siamo sicuri che anche quest’anno Mahmood porterà sul palco dell’Ariston un brano unico dalle tonalità miste. L’artista non ha certo bisogno di presentazioni: nel 2018 ha iniziato il suo percorso a Sanremo Giovani, vincendo il Festival vero e proprio l’anno successivo con la canzone “Soldi”. Quest’anno gareggerà in coppia con Blanco, presentando al pubblico “Brividi”. Ricapitoliamo insieme il percorso che ha portato Alessandro di nuovo a Sanremo.

Mahmood: carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

Mahmood è il nome d’arte di Alessandro Mahmoud, vincitore del Festival di Sanremo 2019. Dopo la vittoria di “Soldi” il successo di Mahmood è stato un percorso in discesa, e oggi tutti lo conoscono e apprezzano le tonalità particolari di ogni suo brano. Sappiamo che il cantante è nato a Milano il 12 settembre del 1992, e le sue origini sono metà italiane e metà egiziane. La passione per la musica lo accompagna fin da quando era molto piccolo: durante numerose interviste Mahmood ha raccontato di aver iniziato a cantare e a suonare la chitarra all’età di 12 anni. Dopo essersi diplomato al liceo linguistico ha lavorato per un po’ come cameriere, senza mai smettere di cantare.

Prima di Sanremo 2019 abbiamo visto Mahmood anche a X-Factor 6 e a Sanremo Giovani 2018, dove si presentò con la canzone “Dimentica”, un accattivante mix di elettronica, r&b e soul. La sua prima hit è stata “Soldi”, con cui vinse il Festival, ma non sono meno belle “Gioventù Bruciata”, “Rapide” e “Inuyasha”, pubblicata nel 2021. Non tutti sanno che Alessandro scrive canzoni anche per altri artisti famosi: sono state scritti proprio da lui i testi di “Nero Bali” (interpretata da Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeno), “Andromeda” (sempre di Elodie) e “Hola (I say)” (cantata da Margo Mengoni e Tom Walker). Anche “Chiamami per nome”, la canzone che guadagnò il secondo posto del Festival di Sanremo 2021 a Fedez e Francesca Michielin, è stata scritta da lui insieme ad altri autori.

Mahmood è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e non sappiamo se oggi sia fidanzato con qualcuno.