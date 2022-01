L’apparizione in rosa di Adriana Volpe fa girare la testa ai suoi fan in rete e mette a rischio Cinecittà. Il dettaglio in pelle è molto “rock”.

Dopo essersi schierata nuovamente nella serata di ieri, venerdì 28 gennaio, contro i comportamenti e le visioni sull’amore dimostrate sino ad ora dal noto attore ed ex gieffino Alex Belli, la conduttrice altoatesina Adriana Volpe ha infine deciso di dedicare tutte le sue attenzioni ad un’emozionante parentesi riguardo alla sua mise en place d’eccezione.

La ricercata opinionista alla edizione del “Grande Fratello Vip“, al fianco della collega amica-nemica Sonia Bruganelli, è di certo riuscita a lasciarsi amare dal pubblico Mediaset. Nonostante, dunque, i suoi promettenti esordi siano stati firmati dalla Rai nei primi anni ’90, ora l’entusiasta e spesso spensierata nata sotto il segno dei Gemelli, pare abbia ormai trovato gioiosamente il suo posto nel mondo dello spettacolo.

“Cinecittà è in fiamme” Adriana Volpe che bambola: trasparenze in FOTO e fan asfaltati

“Che il weekend abbia inizio!“, l’ex modella esordisce con energia in didascalia, decidendo di presentare, oltre al suo sfavillante ed onnipresente sorriso, anche le caratteristiche del suo nuovo outfit. Il completo scelto dall’opinionista per l’occasione, e già alquanto apprezzato in rete a seguito del suo ultimo post su Instagram, è composto da un top in total pink, particolarmente scollato ed al contempo luminoso, adatto sicuramente a mettere in risalto la sua naturale nota di charme.

“Passiamo questo venerdì sera insieme“, continuerà la conduttrice classe 1973, e non senza spronare il suo affiatato pubblico. “Hai detto le cose come stanno su Alex e Delia“, risponderà dunque uno dei primi fan di Adriana, facendosi ben largo tra i numerosi commenti ricevuti di seguito a questa sua ultima pubblicazione.

“Siii oggi rock“, continuerà un secondo ma ponendo questa volta l’accento su un secondo dettaglio della sua. mise en place. L’ammiratrice di Adriana vorrà concentrarsi difatti sul bellissimo pantalone in pelle indossato per la diretta, e complimentarsi con lei per il successivo accostamento con décolleté, anch’esso rigorosamente in palette rosa.

“Adriana for president“, dunque. I fan sono chiari. “Asfaltati totalmente” dalla sua immagine. Ma, a quanto pare stavolta e rispetto al suo parere su Belli, con “immenso piacere“.