“Ci sono tanti modi per farlo” Cristina Marino non si trattiene più: la confessione che spiazza su Argentero

Un amore profondo, quello che vede come protagonisti i bellissimi attori italiani Luca Argentero e Cristina Marino. I due, sposati dal 2021, si mostrano sempre più affiatati.

In questi giorni, la coppia si sta godendo una magnifica vacanza al caldo delle Maldive, insieme a loro la piccola figlia Nina Speranza Argentero. La famiglia Argentero, è amata e seguita da moltissimi fan; tuttavia, in un’intervista fatta dal Corriere della Sera, la Marino non si trattiene, ammettendo di non sopportare alcune sostenitrici di suo marito.

Cristina Marino non si trattiene: “Le donne invadenti mi irritano”

“Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, però mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”. In un’intervista fatta dal Corriere della Sera, la Marino si lascia andare, ammettendo di non sopportare alcune fan di suo marito: “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”

Cristina ha poi dichiarato che la sua non è gelosia, ma un fastidio verso determinate mancanze di rispetto. L’attrice ha affermato: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”. La bellissima Marino ha poi aggiunto che ad essere davvero protettiva nei confronti di Luca, è la loro bambina Nina: “Se lo abbraccio, lei mi manda via”.

A tal proposito, la Marino, parla orgogliosamente del rapporto tra Luca e la piccola Nina: “Luca è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un “mammo” a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”.

Luca Argentero e Cristina Marino sempre più uniti; i due formano una delle coppie più belle e invidiate del momento.