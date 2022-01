Elisabetta Gregoraci emoziona tutti con due scatti meravigliosi: per lei una valanga di commenti in una giornata speciale

Elisabetta Gregoraci tra un impegno e un altro di lavoro ed i momenti in famiglia con suo figlio Nathan Falco, trova sempre il tempo per parlare con i suoi fan. Solo diverse ore fa, dopo essere stata su un set di uno shooting, ha confessato una sua grande paura. Ha aperto il suo cuore e ha rivelato a tutti l’amore per i cavalli ma anche la grande paura di tornare in sella.

Per lei un obiettivo: superare il timore prima possibile: “Da piccolina andavo a cavallo, mi piaceva tantissimo, era una mia passione – ha scritto EliGreg in una Instagram Story e poi in un post – Poi un giorno una brutta caduta e, da quel momento, ho sempre avuto un po’ di paura a rimontare a cavallo. Spero un giorno di riuscire a superare questo mio limite. Anzi ne sono sicura”.

Elisabetta Gregoraci: con lei non c’è più nulla da chiedere

