Federica Pellegrini proprio come mamma l’ha fatta conquista Instagram. L’ex nuotatrice senza filtri mostra la sua bellezza naturale: l’adorazione dei fan

Impegnativo e sorprendente, il 2021 rappresenta un anno cruciale per Federica Pellegrini. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, dove per la quinta volta consecutiva partecipa alle finali, ha annunciato il suo ritiro definitivo dal nuoto, iniziando così una nuova fase della sua vita. Una carriera sportiva inimitabile, costellata da medaglie e record irripetibili: fin da giovanissima ha dimostrato di avere un destino speciale.

Ha realizzato ogni obiettivo possibile, rialzandosi da ogni caduta con grinta e determinazione, diventando un simbolo per tutto il mondo dello sport. Il suo amore più grande resterà sempre il nuoto, come racconta in “Underwater“, il documentario che narra le sue grandiose avventure sportive, gli ostacoli e tutto il contorno personale.

Non poteva mancare il riferimento a Matteo Giunta, ex coach della nuotatrice, con il quale stringe un forte legame sentimentale, fino all’annuncio in concomitanza con quello del suo addio al nuoto. Al suo fianco nel futuro brillante che si apre dinanzi a lei, con un progetto imminente a segnarlo per sempre: le nozze, che dovrebbero essere celebrate nella primavera del 2023.

Punto di riferimento e fonte di ispirazione per milioni di fan, oltre a riscuotere molto successo dal punto di vista televisivo, vanta un grande riscontro sui social. Ed è su Instagram che ama condividere con i suoi seguaci momenti della sua vita privata e professionale. Proprio come nel suo ultimo post, in cui si mostra senza filtri, come un manifesto alla bellezza naturale, ormai sempre più rara.

Federica Pellegrini, bellezza al naturale

Il ritiro dalle scene preannuncia nuovi impegni per la carriera di Federica Pellegrini, che al momento continua ad impegnarsi in quella televisiva. Giudice per la volta di “Italia’s Got Talent“, dal 19 gennaio è di nuovo in onda per la nuova edizione, che quest’anno vanta un rinnovamento.

Ancora una volta affiancata da Mara Maionchi e Frank Matano, ormai insostituibili compagni di avventure, si aggiunge Elio al cast del programma, per un’imperdibile stagione. Non solo tv: come membro della commissione atleti del Cio, attualmente l’ex nuotatrice si trova in Cina, luogo dal quale pubblica il suo ultimo post.

Completamente senza filtri, Federica Pellegrini mostra la sua bellezza proprio come mamma l’ha fatta, in una versione semplice e naturale, eppure così irresistibile. Indossa un total look comfy color crema, e a piedi nudi si ritrae allo specchio, ancora più attraente senza trucco.

I fan vengono conquistati da questo indiscutibile manifesto alla bellezza vera non costruita ed è inevitabile l’esplosione di like.