Fedez e Chiara Ferragni: lo spettro di una crisi fra i due. La risposta lascia tutti senza parole

Fedez e Chiara Ferragni. Corrono rapidissime voci su una probabile crisi che sta affrontando la celebre coppia. Cosa c’è di vero e come si sono difesi i due protagonisti

Fedez e Chiara Ferragni: una vita sui social in cui aprono, giorno dopo giorno, un’ampia finestra sul loro mondo. Famiglia, lavoro, amici, hobby, viaggi, dinamiche di coppia… il pubblico è sempre aggiornatissimo sulle novità che riguardano la nota imprenditrice digitale e il talentuoso rapper.

Questo rapporto di vicinanza si è ampliato ancora di più con la messa in onda della docu-serie “The Ferragnez”, trasmessa da Amazon Prime Video, in cui la quotidianità è messa a nudo grazie alla partecipazione di tutti i membri del loro clan. Non è difficile immaginare quanto la notizia di una loro probabile crisi possa aver scosso gli animi dei follower, ormai fidelizzati e affezionatissimi.

Fedez e Chiara Ferragni: crisi di coppia? La risposta spazza ogni dubbio

Il giornalista Alberto Dandolo tramite il settimanale “Oggi” aveva addotto una probabile crisi tra Fedez e Chiara Ferragni.

Queste le sue parole: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”. Aveva stuzzicato ulteriormente la curiosità facendo riferimento a un nome noto che si sarebbe frapposto tra i due. Dandolo ha poi concluso con una domanda pertinente: “È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

I Ferragnez sono uniti dal 2016. Si sono sposati il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia con una cerimonia d’incanto. Lui le fece la proposta durante un concerto all’Arena di Verona, inginocchiandosi di fronte a lei mentre migliaia di fan applaudivano entusiasti. Dal loro matrimonio sono nati i piccoli Leone e Vittoria.

Entrambi famosissimi, due giovani di successo, spesso coinvolti in polemiche frizzanti, facilmente attirano su di sè attenzione e pettegolezzi.

Come avranno risposto alle speculazioni su una loro probabile crisi? Nessun commento ufficiale ma le immagini apparse sul profilo di Chiara Ferragni poche ore fa non lasciano dubbi.

Ma quale “maretta”! Baci, abbracci, smorfie simpatiche e sguardi innamorati al tramonto non lasciano nessun dubbio: procede tutto a gonfie vele a casa Lucia-Ferragni.