Una rivelazione inattesa sul tradimento di Francesco Totti nei confronti di Ilary torna sull’argomento spiazzando i suoi fan.

Ad intervenire nella vita presente dell’ex calciatore, ed amatissimo capitano della A.S. Roma, Francesco Totti, è il contenuto di una rivelazione che ha attanagliato la curiosità del pubblico italiano per ben più di una decade.

Erano gli inizii del suo successo sul campo da calcio, quando alcuni rumors iniziarono ad insorgere sulla storia d’amore di Francesco, a poca distanza dalle nozze nel 2005 con la showgirl e conduttrice Ilary Blasi.

Francesco Totti, parla la donna con cui ha tradito Ilary Blasi: “volevano farmi del male”

Nonostante le chiacchierate e delicate tensioni in cui Fabrizio Corona avrebbe coinvolto la famiglia del calciatore e la stessa showgirl, con la quale Francesco avrebbe tradito Ilary, pare che Flavia Vento abbia ugualmente deciso in maniera spontanea di non ammettere mai del tutto, o almeno fino ad oggi, quali futuro le dinamiche dei fatti di quei primissimi 2000. Adesso però, una nuova dichiarazione, coglie impreparati i fan dello storico orgoglio giallorosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Inarrivabile” Elisa Isoardi a 360° in spiaggia, quanta sensualità. Senza paura ha una marcia in più – FOTO

Nel corso di un’intervista, la showgirl quarantaquattrenne avrebbe alluso ad una probabile nota di spontaneità ed innocenza dell’ex calciatore, che l’avrebbe attirato verso di lei. Nulla da togliere dunque alla bellissima aurea che la storia con la Ilary ha da sempre manifestato sin dai suoi esordi. Eppure, un’ultima dichiarazione, avrebbe sarebbe finalmente riuscita a far emergere un retroscena cardine dell’avvenimento, a quanto pare sin da allora, per nulla gradito dai sostenitori del bomber.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caos ad “Amici”, cosa accadrà alla puntata di domenica 30 gennaio: la decisione di Mediaset

Secondo la Vento le continue pressioni da parte di Corona e del tuo entourage, l’avrebbero infine spinta a raccontare una parte della verità. “Era uno scoop. E tutta Roma lo sapeva“, aveva dunque ammesso la soubrette. “Poi ho telefonato al direttore di Gente e gli ho detto di non pubblicare. Ma lui ha pubblicato“. Tra ricatti, ritorsioni, e ritrattamenti, Flavia ha successivamente aggiunto le sue. motivazioni. “Soprattutto per Ilary“, ha spiegato. “Seppi che era incinta“. “Dopo la pubblicazione“, non potendo immaginare però che, sebbene le sue intenzioni potessero essere quelle di salvaguardare il benessere dei coinvolti, sarebbero presto iniziati i guai reali.

Infine la soubrette si è infatti trovata ad ammettere: “Lele Mora e Corona mi dissero: Non devi parlare più di Totti, perché i tifosi della Roma ti vogliono menare“.