Gianni Morandi, il cantautore più famoso del nostro paese parteciperà al Festival di Sanremo 2022: ecco cosa ha fatto negli ultimi anni!

Torna sul palco dell’Ariston Gianni Morandi, un artista che ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni. Il cantante si troverà a gareggiare con tanti colleghi molto più giovani di lui, e sarà davvero interessante scoprire da che parte penderà l’ago della bilancia in giuria: torneremo sul vecchio stile, saremo capaci di continuare un percorso più innovativo (ricordiamo la vittoria dei Maneskin l’anno scorso), o non ce ne sarà bisogno e i “vecchi” artisti proveranno a dare un tocco più hip hop ai loro brani?

Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo

Il nome completo di Gianni Morandi è Gian Luigi Morandi. Il cantante è nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre del 1944 da padre ciabattino e madre casalinga. Da giovane ha lavorato a lungo come venditore di bibite nel cinema della sua città e come aiutante nel negozio del padre. La sua carriera musicale esordisce nel 1962 con “Andavo a cento all’ora”, inciso con l’orchestra di Ennio Morricone. Nello stesso anno Morandi pubblica anche “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, la canzone che ancora oggi lo identifica e che gli ha permesso di raggiungere un successo inaspettato.

Dal 1966 al 1979 Gianni Morandi è stato sposato con Laura Efrikian, da cui ebbe due figli: Marianna, nata nel 1969, e Marco, nel 1974. I due fratelli lo hanno reso nonno di ben cinque nipoti, due dei quali sono nati dall’amore di Marianna con il cantante Biagio Antonacci. Il 10 novembre del 2004 Morandi si è sposato in seconde nozze con Anna Dan, da cui nel 1997 era nato il figlio Pietro. Oggi conosciuto con il nome d’arte di Tredici Pietro, il figlio minore di Morandi ha seguito le orme del padre nel mondo della musica.

A marzo del 2021 Gianni Morandi è stato vittima di un brutto incidente domestico: “Stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione” ha raccontato il suo staff. “Si è molto spaventato”. Fortunatamente ora il cantante sta benissimo, e non vediamo l’ora di rivederlo sul palco dell’Ariston con il brano “Apri tutte le porte”.