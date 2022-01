Gianni Sperti, l’annuncio dell’opinionista di “Uomini e Donne” è commovente e travolge i fan: le sue parole lasciano di stucco

Non si placano i rumors inerenti alla vita privata di Gianni Sperti. L’opinionista di “Uomini e Donne”, amatissimo dai fan, è single ormai da diverso tempo, dopo il fallimento del suo matrimonio con Paola Barale. Purtroppo, nonostante l’ex ballerino ci abbia provato con tutto sé stesso, non è ancora riuscito a trovare una persona che possa essere la sua anima gemella.

Eppure, sui social, l’ultimo post condiviso dall’opinionista non ha mancato di scatenare i commenti più disparati. Le parole dell’ex ballerino, che sembrano piuttosto ambigue, lasciano trapelare qualcosa di veramente sorprendente: è davvero cambiato tutto per Sperti?

Gianni Sperti, l’annuncio incredibile travolge i fan: “Non avevo mai provato nulla di simile”

L’ultimo post che Gianni Sperti ha pubblicato tramite Instagram vuole essere un augurio ai fan per l’anno appena iniziato. Lo scatto, decisamente fuori dagli schemi, ritrae l’ex ballerino di schiena e completamente svestito. Tramite appositi programmi di photoshop, il fotografo è riuscito ad inserire l’opinionista in una cornice davvero speciale: Sperti, dotato di ali, sembra letteralmente volare sull’acqua.

“Questa sensazione non l’ho mai provata fisicamente ma con l’anima sì“, ha spiegato l’ex ballerino, associando il volo ad una condizione di totale libertà e di vera e propria emancipazione per l’individuo. Sperti, nello specifico, ha infatti chiarito di volare per “allontanarsi da chi non lo arricchisce” e per avvicinarsi, all’opposto, a coloro che ama.

Una frase, quest’ultima, che non è passata inosservata e che ha dato avvio ad una serie di speculazioni. I fan, ringraziando Gianni per aver condiviso dei pensieri così intimi, hanno addirittura ipotizzato che queste parole lascino intendere un nuovo interesse amoroso per l’opinionista. Sarà davvero così?

Sperti, fino ad oggi, si è sempre dimostrato una persona molto riservata per quel che concerne la sfera privata. La sua felicità, senza ombra di dubbio, sta davvero a cuore ai suoi numerosissimi fan.