La conduttrice ed ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi”, Elisa Isoardi, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel ruolo di modella, per poi affermarsi gradualmente in importanti palinsesti del piccolo schermo. Una lunghissima lista di partecipazioni, dalla fine degli anni ’90 ad oggi, in cui Elisa ha messo di volta in volta alla prova il suo talento. Fra questi si possono citare programmi come “La Prova Del Cuoco“, “Linea Verde” e più recentemente la sua esperienza di concorrente nel talent show di “Ballando Con Le Stelle“.

La conduttrice, classe 1982, ultimamente ha preferito allontanarsi per un periodo indeterminato dai riflettori, prediligendo attività svolte in virtù di uno stile di vita equilibrato. Spesso a contatto con la natura, e dedicandosi talvolta alla pratica di una rigenerante fitness routine. Per tal ragione Elisa vorrà sfoggiare nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, una sensualità tutta particolare. Ed un modo di porsi, per certi versi, “inarrivabile“.

“Inarrivabile” Elisa Isoardi a 360° in spiaggia, quanta sensualità. Senza paura ha una marcia in più

“È una regola che vale in tutto l’universo“, scrive la conduttrice in didascalia spronando il suo ampio seguito con una citazione che riporta ad un celebre brano dell’artista canora Fiorella Mannoia. Nel brano di “Combattente“, Fiorella alias quest’oggi Elisa utilizzano le parole come fonte massima di ispirazione ed insegnamento. “Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso“, sentenzia perciò sul finale la conduttrice. “È una regola“, quest’ultima, “che cambia tutto l’universo“.

Negli ultimi scatti, appena condivisi su Instagram, Elisa vuole mostrare ai suoi oltre 626mila follower, ed in diretta dal fascino al tramonto del litorale romano, un lato di sé gioioso e prorompente grazie alla innata sua grinta. La conduttrice rivelerà dunque di essere protagonista della copertina del nuovo numero del settimanale “Gente“.

La conduttrice, particolarmente soddisfatta dell’intervista quanto dei meravigliosi scatti, vorrà anche ringraziare coloro che hanno lavorato per mettere a punto tale progetto. In primis si rivolgerà alla direttrice @rossella_rasulo, per aver curato l’immagine nei minimi dettagli.

In seguito Elisa si rivolgerà a @sabrinabonalumi per il dialogo venutosi a creare tra le due. E che pare sia riuscito con naturalezza ad arrivare diritto al cuore dei suoi lettori, quanto della sua prima artefice.