Jennifer Lopez torna su Instagram e sgancia una serie di foto che dimostrano che per lei il tempo non passa. È sempre una pantera

Jennifer Lopez si gode l’amore ritrovato con Ben Affleck. Dopo ben 17 anni dalla loro unione e da un matrimonio rimandato all’ultimo momento, la coppia di Hollywood negli scorsi mesi è tornata a far sognare i fan che non li hanno mai dimenticati.

Prima gli incontri segreti, poi la notizia diffusa su tutti giornali: “I Bennifer sono tornati”. Ed è stato proprio così con le prime uscite ufficiali, mano nella mano ed una complicità senza precedenti.

Adesso secondo le ultime indiscrezioni riportate da US Weekly, i due starebbero pensando alle nozze, una cerimonia intima e riservata, con parenti e pochi amici dove la parola d’ordine deve essere divertimento. Se questo dovesse davvero accadere sarà di sicuro l’evento dell’anno. Nel mentre i due sono in perfetta sintonia, sia nel privato con la gestione dei figli che nell’organizzare gli impegni di lavoro.

Jennifer Lopez ed i quadri: la perfezione

Che Jennifer Lopez sia una delle donne più belle e sensuali al mondo lo sappiamo. Lo dimostra continuamente con un fisico da far girare la testa e nessun cenno di cedimento. 53 anni e non sentirli. L’amore verso di lei da parte del suo pubblico aumenta ogni giorno di più.

L’ultima carrellata di scatti ha incassato oltre 760 mila like e una quantità di commenti che è impossibile contare. Del resto non dimentichiamoci che JLo è seguita da 193 milioni di follower.

E così mentre è già partito il conto alla rovescia per l’uscita del suo nuovo singolo, la pantera della musica internazionale ci allieta con alcuni scatti magnetici. Trendy e alla moda come sempre, l’artista sfoggia un coordinato a quadri, quelli che sono tornati di moda.

Non c’è un dettaglio che non sia in coordinato, dagli stivali alla borsa, è un rincorrersi di motivi tra il rosso ed il nero. Rossetto dello stesso rosso dell’outfit e quello sguardo così intenso che ti rapisce in un attimo.

Come lei nessuno mai: i suoi follower sono pazzi. Baciata dal sole si definisce: “Club delle ragazze a quadri” e tra tutti c’è chi non può che incorarla “Diva”.