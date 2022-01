La splendida attrice italiana Martina Colombari ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un selfie scattato insieme a suo marito.

La meravigliosa quarantaseienne è tornata a far parlare di sé con un post da urlo: si tratta di un selfie in cui non è sola…

Con lei, infatti, c’è anche suo marito Alessandro Costacurta: i due hanno fatto sciogliere il cuore dei fan, con uno scatto dolcissimo.

I coniugi posano abbracciati in riva al mare, mentre sorridono e guardano l’obbiettivo della fotocamera: l’immagine è super romantica!

Nella didascalia Martina ha voluto dedicare alla sua metà una citazione d’amore, scritta da Massimiliano Gramellini: “È consolante vedere come il cuore abbia sempre vent’anni e anche meno”.

Siete pronti a vedere il post più tenero che ci sia? Reggetevi forte, perché è un vero e proprio spettacolo!

Martina Colombari e Alessandro Costacurta: insieme sono la fine del mondo! Un fan: “Siete stupendi” – FOTO

La bellissima influencer italiana sa sempre come rendere felici i suoi fan: l’ultimo IG post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

Una cosa è certa: la bellezza di Martina Colombari e Alessandro Costacurta non passa mai inosservata!

Il selfie, infatti, ha avuto un boom di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tra i quali spicca quello di un personaggio famoso nel mondo dello spettacolo e del cinema: si tratta della famosa attrice, regista, scrittrice e sceneggiatrice Sabrina Paravicini, che ha inviato tantissimi cuoricini rossi.

Ecco, invece, alcuni esempi di commenti scritti dai fan: “Siete l’amore“; “Bellissima coppia”; “Siete stupendi” oppure “Che bellezza!”.

Non c’è dubbio: il forte amore che c’è tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta tiene tutti incollati allo schermo… è la storia d’amore più travolgente che ci sia!