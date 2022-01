Sanremo 2022, torna Michele Bravi: ricapitoliamo gli ultimi anni dell’artista

Michele Bravi, il giovane cantautore parteciperà al Festival di Sanremo 2022: ecco cosa è successo negli ultimi anni!

Dopo un periodo buio durato più di un anno e mezzo Michele Bravi è pronto a riconquistare il mondo. Già l’anno scorso aveva partecipato al Festival cantando con Airsa durante la serata dedicata ai duetti, ma quest’anno il giovane cantautore tornerà sul palco dell’Ariston in qualità di concorrente. La sua carriera si è interrotta bruscamente nel 2018, quando a novembre è stato coinvolto in un brutto incidente automobilistico in cui ha perso la vita una persona. In seguito all’episodio Michele è stato accusato di omicidio stradale, ma per fortuna oggi ha superato i traumi ed è tornato nel mondo della musica più carico che mai.

Michele Bravi torna al Festival di Sanremo

Michele Bravi è nato il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Nel 2013 ha tentato la fortuna partecipando al talent show X-Factor Italia, riuscendo a conquistarsi in pochissimo tempo l’affetto del pubblico del giudice Morgan. Anche Tiziano Ferro restò ammaliato dal giovane, e per lui compose la canzone “La vita e la felicità”, con cui Bravi vinse la settima edizione del talent. Nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, conquistandosi il quarto posto in classifica. Nel 2018, poi, all’improvviso un brutto incidente stradale lo costringe ad allontanarsi dalla vita mondana per quasi due anni. Michele è tornato a cantare nel 2020, partecipando ad Amici Speciali di Maria De Filippi. Nel 2021 lo abbiamo visto a fianco di Arisa al Festival di Sanremo, e poi ospite speciale del Concerto del Primo Maggio a Roma.

L’ultimo album di Michele Bravi si intitola “La geografia del buio”, ed è stato pubblicato il 29 gennaio del 2021. Preceduto dal singolo “La vita breve dei coriandoli”, l’album è stato un verso successo e le aspettative del pubblico per quanto riguarda la partecipazione a questo Festival sono davvero alte.

Il brano con cui Michele parteciperà al Festival ligure quest’anno si intitola “Inverno dei fiori”. Nella serata dedicata alle cover di altri artisti il cantante interpreterà “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” di Lucio Battisti.