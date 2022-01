“Si vede benissimo che non ha neanche la mutandina” Barbara D’Urso, pioggia di critiche per la sua ultima FOTO: estrema

Barbara D’Urso in parigine solleva gli umori del web, anche se alcuni hanno criticato il suo stile eccessivo.

Barbara D’Urso, la conduttrice sa sempre come far parlare di sé, uno stile a tratti eccentrico che ben sublimano la sua fisicità, sensuale e molto femminile. La regina di Canale Cinque ama osare con fantasie pazzesche, abiti mini – che più striminziti non si può – e a volte esagera ancora di più, come nel suo ultimo post sui social.

I fans amano perdersi nelle foto della conduttrice che sa sempre come stupire. Giorni fa i suoi cambi d’abito sui social sono diventati virali, ma stavolta ha esagerato… le foto hanno già fatto il giro del web: il noto accessorio, simbolo di seduzione, diventa inconsapevolmente il protagonista assoluto. “Sempre fashion 😍😍😍” commenta un fan.

Barbara D’Urso indossa le mutandine? Il dettaglio non sfugge

