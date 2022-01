“Che paesaggio” Taylor Mega svestita sulla neve, anche il ghiaccio si scioglie: esplosiva – FOTO

Taylor Mega, anche il ghiaccio si fa bollente con un corpo sinuoso come il suo. Senza veli poi… ed è subito fuoco!

Taylor Mega, la bionda influencer da quasi tre milioni di followers non rinuncia mai al suo pubblico social ed ogni evento diventa una fonte inesauribile di foto ed occasioni per ammirarla sempre impeccabile e con outfit che possono permettersi in pochi. Un fisico asciutto, una vita dedicata al fitness la rendono quella che è oggi, ovvero tra le donne più ambite.

Taylor non si ferma mai ed ha associato alla sua carriera di influencer quella di imprenditrice, prima con costumi e moda mare, adesso ha un centro estetico tutto suo nel cuore di Milano, insomma la Mega non sta un attimo ferma. Una donna che pian piano sta scalando le vette del successo. Ma anche il relax non deve mancare e la sua ultima foto sui social lascia senza fiato.

Taylor Mega svestita sulla neve: l’atmosfera si fa rovente

Taylor Mega si sta concedendo una pausa a St. Moritz e non perde occasione per scattare delle foto provocatorie, com’è solita fare. Scatti dove emerge in maniera prepotente la sua fisicità, il mini costume rosso – come la macchinina che si vede in fondo, come suggerisce simpaticamente Valentina Vignali – non lascia dubbi.

Bellissima, appare nella sua forma splendida – anche se qualcuno lamenta che si vedano troppo le costole – ed il dettaglio della macchina scompare. Tutti sono ammaliati da questa sequenza di foto, in cui offre una visione completa: in due foto il fondoschiena diventa protagonista assoluto, in una invece domina l’addome d’acciaio. Trionfo di commenti, tutti apprezzano questi scatti birichini.

“Io dinnanzi a te mi rimpicciolisco, fino a diventare una formica” nonostante i commenti intrisi di desiderio, è scoppiata una polemica sul fisico di Taylor, a detta di qualcuno troppo magra ed altri invece rispondono sottolineandone la perfezione. Il mondo è bello perché è vario.