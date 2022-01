Rocio Morales in acqua con il vestito scollato: si bagna tutta e… E Raoul Bova reagisce cosi.. FOTO

Rocio Munoz Morales ha condiviso uno scatto destinato agli annali: l’attrice è in acqua con un vestino che lascia poco spazio all’immaginazione.

Trovare un difetto alla bellissima Rocio Munoz Morales è semplicemente un’impresa impossibile. L’attrice nata a Madrid, ogni volta che condivide una fotografia sui suoi profili, manda in tilt il mondo del web. Il pubblico la ama e la segue con molta attenzione e dedizione.

Lei non fa nulla per nascondersi: le immagini che pubblica sono a dir poco stupefacenti. Dotata di un fisico scultoreo e di forme che fanno rabbrividire gli ammiratori, Rocio non sbaglia mai un colpo. Questa sera, la fotografia che è stata aggiunta sul suo profilo ha mandato in subbuglio Instagram.

Rocio Morales a mare con un vestitino troppo scollato, niente reggiseno: spettacolo pazzesco

Poco fa, Rocio ha piazzato online un post con l’intento di ringraziare Enrico Vanzina. ““Tre Sorelle” e la “mia amata Lorena” vi aspettiamo su Prime. Vi sta piacendo il film?”, ha chiesto ai suoi followers. La spagnola ha poi aggiunto i ringraziamenti. “Grazie per l’amore e la condivisione. Sempre molto bello, sempre molto forte ed speciale. P.S. Grazie Enrico VVanzina per avermi scelta, avermi voluta, avermi accompagnata e guidata con amore, genialità e altruismo”, si legge.

Il problema è che la fotografia allegata al contenuto è da bollino rosso. L’attrice è in riva al mare e indossa un vestitino sexy dotato di una scollatura al di fuori dell’immaginario collettivo. Altro problema, è la probabile mancanza del reggiseno: le sue forme in bella mostra sono uno spettacolo pazzesco. Nessuna reazione del compagno Raoul Bova che non ha commentato nemmeno la foto…

Boom di likes e di commenti per la madrilena. Il post ha raccolto più di 3mila cuoricini in breve tempo. “Bellezza insuperabile”, “Sei la più bella di tutte”, “Una meraviglia della natura”: questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli apprezzamenti apparsi nello spazio dei commenti.