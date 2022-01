San Valentino, stupisci la persona che ami con una meta indimenticabile

La festa degli innamorati si avvicina, quale migliore occasione per partire verso mete lontane e piene di cose belle da vedere? Oggi ti daremo qualche idea.

Mancano una decina di giorni a San Valentino, il 14 febbraio è la festa dell’amore per eccellenza e sarebbe carino festeggiare da qualche parte. I viaggi fanno sempre piacere, specie nelle occasioni speciali. Oggi vogliamo consigliarti alcune mete più gettonate alle quali non potrai assolutamente rinunciare.

Regalare attenzioni alla dolce metà sarà sicuramente un modo fantastico per dire ti amo, quest’anno San Valentino capiterà di lunedì, ma nulla vi vieta di anticipare un po’ i tempi e godere delle bellezze in giro per il mondo.

Le destinazioni più gettonate per la festa dell’amore. Non lasciartele scappare

Iniziamo il nostro tour dall’Italia, con una delle Città che rappresenta l’amore per eccellenza, Verona, in Veneto. Qui Romeo e Giulietta hanno sofferto, si sono amati ed infine hanno deciso di legarsi per sempre anche nell’atto della morte. Il bancone di casa Capuleti, vi farà ritornare indietro nel tempo.

Le Cinque Terre, in Liguria. Un posto incantevole che sembra surreale, le case dalle tonalità pastello e coloratissime, vi catapulteranno in un’altra dimensione. Sembrerà di vivere, anche se per pochi giorni, in una favola. Il mare renderà la cornice ancora più esclusiva e senza dubbio indimenticabile.

Venezia, in Veneto. Un giro in gondola nel Canal Grande, una canzone romantica e lo scorcio di paesaggi incantanti. Quale miglior posto per dire ti amo?

Terni, in Umbria. E’ qui che nacque San Valentino, consacrato Santo il 14 febbraio da Papa Gelasio. Quale miglior posto per rendere omaggio all’amore?

Firenze, in Toscana. La culla del Rinascimento, la Città che tutto può e che ha dato i natali ai primi banchieri italiani e al summo poeta Dante Alighieri. Firenze è vita, è storia, è Italia. Tutti prima o poi devono vederla.

Capri, in Campania. L’isola dell’amore, del buon cibo e dei colori meravigliosi. Un giro in barca ad ammirare i Faraglioni, è un dolce modo per dire sei tutto per me.

Taormina, in Sicilia. Un piccolo gioiello da ammirare in ogni sua sfaccettatura, i colori, i sapori, gli odori, renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.