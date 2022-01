Sanremo 2022, Emma torna sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin

Emma e Francesca Michielin saliranno sul palco dell’Ariston in maniera completamente nuova: ecco cosa possiamo aspettarci.

Quest’anno torna sul palco dell’Ariston a Sanremo Emma Marrone, ma non sarà da sola: con lei Francesca Michielin, che per il secondo anno di seguito partecipa al Festival ligure. Quest’anno, però, lo farà in vesti nuove: Francesca, infatti, dirigerà l’orchestra che suonerà per Emma “Ogni volta è così”. Un duo inaspettato che promette benissimo! L’anno scorso la Michielin si è conquistata il secondo posto al fianco di Fedez, presentando al pubblico il brano “Chiamami per nome”.

Emma e Francesca Michielin tornano al Festival di Sanremo

Emma e Francesca hanno confermato la coppia tramite i rispettivi profili social: “Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera diversa è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme”, ha scritto Emma Marrone. È la prima volta che due artiste così giovani e famose decidono di partecipare così al Festival di Sanremo, e da loro ci si aspettano grandi cose.

“È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”, ha confessato Francesca Michielin, dimostrando di essere un’artista davvero completa e senza paura.

Emma e Francesca sono cantanti talmente famose che, ormai, non hanno bisogno di grandi presentazioni. Sicuramente questo Festival sarà l’occasione giusta per divertirsi un po’, ma il successo di entrambe resterà indipendentemente dalla vittoria o no.