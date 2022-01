Sanremo 2022, “Ti amo non lo so dire”: il significato della canzone di Noemi

Noemi salirà sul palco dell’Ariston ancora una volta, con il brano “Ti amo non lo so dire”. Andiamo a scoprire insieme il significato che si cela dietro questo testo

Noemi è pronta a ritornare al Festival di Sanremo con un brano pronto a conquistare tutti. Il suo debutto all’Ariston è avvenuto nel 2010 con “Per tutta la vita”, brano rimasto nella storia della competizione della canzone italiana. I brani che porta sul palco più ambito del nostro Paese riscuotono sempre un grandissimo successo, per questo motivo c’è una grande curiosità. Nell’attesa di scoprire come sarà la sua canzone, andiamo a vedere insieme il significato di Ti amo ma non lo so dire.

Noemi a Sanremo 2022 con “Ti amo ma non lo so dire”. Scopriamo insieme il significato

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Sanremo 2022, chi è Matteo Romano: età, carriera e profili social del concorrente

Lo scorso anno ha portato “Glicine“, una canzone con cui ha ricevuto tantissimi consensi e con cui ha scalato molteplici classifiche. Questa volta, invece, porta “Ti amo ma non lo so dire“. Cosa sappiamo di questo nuovo brano? Leggiamo insieme il testo e poi scopriamo insieme il significato che si cela dietro alle parole della cantante.

Forse mi calmerò

Come l’acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambieró parere

Ho sbagliato a parlarti scusami perché

Sono quella stronza che non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po’ stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

La canzone che porta in questa edizione, invece, avrà un ritmo calzante e un testo pieno di parole. Il tema principale è sempre quello: l’amore, l’amore che fa girare il mondo. Lei lo interpreta come una metafora con cui approfondire la relazione che si può avere con gli altri ma anche con se stessi, perché è importante amarsi sempre, di non dimenticarsi mai e soprattutto di mettersi mai al secondo posto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Sanremo 2022, chi è Giovanni Truppi: età, carriera e profili social

Dunque, armati di queste informazioni, non ci resta da fare altro che attendere l’inizio del Festival e scoprire se la canzone di Noemi sarà all’altezza delle nostre aspettative.