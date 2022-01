Sanremo 2022, “Tantissimo”: il significato della canzone de Le Vibrazioni

Le Vibrazioni saliranno sul palco di Sanremo 2022 con il brano “Tantissimo”: ecco il significato della canzone del gruppo nato nel 1999.

Chitarra, batteria e tastiere fanno da base al brano con cui Le Vibrazioni gareggiano al Festival di Sanremo. Intitolato “Tantissimo”, il suo arrangiamento è contraddistinto da un mood rock, discostandosi così dalla maggior parte delle canzoni protagoniste nella kermesse.

Alla sua 72esima edizione, per un totale di 25 partecipanti, non manca all’appello la band milanese che vivrà per la quarta volta l’emozione di salire sul palco dell’Ariston: due anni fa aveva lanciato al Festival la hit “Dov’è”, classificatasi al quarto posto, destinata a conquistare molto successo.

Per questo Sanremo 2022 il gruppo porta in scena l’unico pezzo in gara dal sound rockettaro che accompagna strofe incentrate su tematiche profonde. Dalla sofferenza, alle ferite interiori, ai traumi, il suo messaggio è tuttavia positivo: trasformare le ombre in luce.

Sanremo 2022: il profondo brano de Le Vibrazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Vibrazioni (@levibrazioniofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Suor Cristina si è sposata? La notizia che ha sconvolto tutti

Il brano con cui le Vibrazioni si giocano il tutto per tutto nella speranza di conquistare il podio dell’Ariston ha un profondo significato.

A ispirarne il testo è stata la vita del frontman del gruppo, Francesco Sarcina, in particolare la sua autobiografia “Nel mezzo”. Con il volume il 45enne ha raccontato pagina dopo pagina le cicatrici del suo passato: un passato non rinnegato, ma trasformato bensì in qualcosa di positivo.

“C’era l’aria che ci univa in mille persone. C’era un tempo per dare e avere. C’è ancora la mia vita piena di tante cose. Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre”, le strofe in apertura del brano emblematiche del messaggio tra le righe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che meraviglia di donna”. Bianca Guaccero, la minigonna è da infarto. Gambe chilometriche, stile indiscusso – FOTO

Una riflessione intima e toccante volta a far comprendere come nonostante la vita presenti delle avversità, e come si vivano periodi bui, questi possano forgiare l’animo portando poi ad apprendere delle lezioni di vita che non si dimenticheranno mai.