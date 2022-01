“Senza parole”. Sophie Codegoni, l’abito lascia poco spazio all’immaginazione FOTO

Sophie Codegoni sempre più bella: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes in pochissimi minuti

Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso televisivo è cominciato circa un anno e mezzo fa quando ha partecipato a Uomini e Donne, entrando nella storia del programma come tronista più giovane in assoluto. Oggi ha 20 anni ed è ancora più matura di quanto non lo fosse allora, nella casa sta facendo una avventura davvero incredibile e ha anche trovato l’amore tra le braccia di Alessandro Basciano, anche lui nato nel programma di Maria De Filippi.

Sophie Codegoni, scollatura vertiginosa: record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE