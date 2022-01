Silvia Toffanin accoglie Melissa Satta e resta senza parole. A lei rivela quello che non aveva mai detto prima

Melissa Satta è stata la prima ospite di “Verissimo”, il salotto del sabato pomeriggio con Silvia Toffanin. L’ex velina che oggi si occupa di calcio, ha salutato con molto entusiasmo la padrona di casa spiegando che è sempre un piacere per lei essere sua ospite.

“Non mi racconto mai facilmente ma qui..” ha sottolineato la Satta che non ha resistito alla commozione e alla lacrime in studio. Davanti a Silvia Toffanin ha detto quello che non aveva mai rivelato fino ad oggi.

Melissa Satta, la rivelazione a Silvia Toffanin su Boateng

Melissa Satta nel salotto di “Verissimo” ha parlato del passato, del suo presente e di quello che si aspetta per il suo futuro. Impossibile non toccare la parentesi del suo addio a Kevin Prince Boateng, ex marito dal quale si è separata ormai più di un anno fa, ufficializzando la cosa nel dicembre 2020.

L’ex velina ha ammesso che la separazione è stata per lei “un colpo che non ho saputo gestire” e ha lasciato intendere che la decisione non è arrivata da lei. “Non me l’aspettavo – ha sottolineato spiazzando Silvia Toffanin – Non è stata una scelta mia fino in fondo, ma ho cercato di fare tutto quello che dal mio lato si potesse fare”.

La fine della storia, poi, la conosciamo tutti. Oggi però si dice molto felice la Satta e spiega che con il papà di Maddox è in ottimi rapporti. “L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene” ha aggiunto.

I due, da persone intelligenti, hanno cercato di far pesare il meno possibile al piccolo il distacco e lui, oggi, non fa che chiedere alla sua mamma quando sarà il momento del matrimonio per poter portare le fedi.

Melissa Satta ed il nuovo compagno: “Non nego che vorrei..”

Melissa Satta, infatti, oggi è felice accanto ad un altro uomo, Mattia Rivetti, anche se lei, in studio non lo nomina mai. “Ho trovato una persona diversissima da quello che ho vissuto in passato, non famosa, riservatissima” con la quale dice di stare bene e di aver capito che lei, oggi, come donna cerca delle cose diverse da quelle che ha vissuto in passato.

“Sono cambiata e cercare qualcosa di diverso significa anche che non devi rivivere quello che hai già vissuto – ha puntualizzato – perché se è finito vuol dire che non è andata bene, hai bisogno di modificare alcune cose per costruire un futuro”.

E lei un futuro con il suo Mattia lo vuole costruire eccome. Non lo ha nascosto. Silvia Toffanin l’ha incalzata dicendo: “Parli di futuro?” e la mamma di Maddox senza peli sulla lingua ha spiegato: “Non vorrei lasciare Maddox figlio unico”.

“Le poltrone sono molto fertili” la puntualizzazione della presentatrice ricordando come nello studio di “Verissimo” molte donne che desideravano un figlio hanno realizzato poi questo desiderio.

“Non nego che per il futuro vorrei ricreare una famiglia” ha aggiunto la Satta specificando che crede al matrimonio: “Ci ho sempre creduto una volta, la seconda non lo so, e non mi va di dire nemmeno un no categorico, sono aperta a tutto, sono altruista e mi piace fare le cose a due, non è la mia priorità ma se lo volesse lo farei”.